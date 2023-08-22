Максимум ракет: эксперты оценили способность России нанести массированный удар 24 августа

Украинские военные и аналитики не исключают, что 24 августа, когда Украина будет отмечать День Независимости, Россия может осуществить массированный ракетный обстрел.

О том, что такая вероятность достаточно высока – это в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“Для них это этакая фетиш-дата. Очень болезненная, неприятная, поэтому они будут на нее реагировать так, как параноидальные маньяки. Потенциал у врага для совершения обстрела есть. У россиян есть производство "Калибров" и Х-101, Х-555. Из этого можно заключить, что с момента последнего ракетного удара 15 августа они только за счет своего производства имеют возможность накопить от 20 до 30 ракет Х-101, Х-555. То есть по состоянию на День Независимости Украины они могут иметь такое количество", – говорит Александр Коваленко.

К этому он добавляет: “Если говорить о “Калибрах”, то в последнее время они используют их чаще, чем Х-101, Х-555. Поэтому можно сделать вывод, что после последнего использования 15 августа они имели возможность накопить где-то в пределах 10-15 ракет "Калибр". Это все – ориентировочные цифры, речь идет о производстве. Что у них было в запасе, в пусковых установках – это уже другой вопрос. Следовательно, кроме этих ракет есть Х-22, "Оникс", которые они используют преимущественно по Одессе. Есть "Искандер-М" и "Искандер-К".

По словам Коваленко, если посмотреть на общую картину, можно говорить, что именно ракет у россиян может быть от 40 до 50.

Кроме того, не забываем о дронах-камикадзе “Shahed-136“, которые они регулярно используют. Не исключаю того, что ко Дню Независимости они могут подготовить до 50 дронов-камикадзе. Другой вопрос в том – это они будут делать одновременно или растягивать на несколько дней? Если растягивать, то речь идет о другом количестве боекомплекта, которое они будут задействовать“.

Как выяснилось, россияне недавно вывели на дежурство свой новый корабль "Циклон".

Как уточнила в комментарии для ТСН.ua спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, по тактико-техническим характеристикам он является носителем "Калибров".

" Если он классический носитель "Калибров", то на нем может быть 8 ракет. Еще один малый ракетный корабль – это тоже 8 ракет. И еще четыре – на подводной лодке ”, — сообщила нам Наталья Гуменюк, рассказывая о том, что суммарный залп "Калибров" может состоять из около 20 ракет.

К этому она добавила: "Вполне вероятно, что они сосредотачивают свои усилия на подготовке к ракетному удару и испытывают наши направления защиты".

Ранее сообщалось о том, что парламентарий рассказал о целях россиян и предвестнике блекаута в Киеве.

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