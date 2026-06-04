Малая Токмачка: как воины ВСУ 1500 дней удерживают легендарный поселок, который оккупанты "брали" несколько раз

Воины Сил обороны уже 4 года удерживают Малую Токмачку / © ТСН

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Небольшое село Малая Токмачка уже более четырех лет стоит настоящей костью в горле российских оккупантов на Запорожском направлении. Это тот самый населенный пункт, который вражеская пропаганда в своих отчетах «захватывала» уже несколько раз. Зато реальная ситуация на поле боя остается неизменной: враг здесь постоянно атакует и массово гибнет, а украинские защитники стойко сдерживают продвижение захватчиков к Орехову и дальше на Запорожье.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Официальное признание: исторический рекорд обороны Малой Токмачки

На днях Книга рекордов Украины официально зафиксировала уникальное и беспрецедентное достижение — 1500 дней самого длинного удерживания рубежей в условиях постоянных штурмов противника. Исторические осады античного Карфагена, Рима или Иерусалима длились в разы меньше, чем защита этого изуродованного запорожского села. Бойцов 118-й отдельной механизированной бригады, которые крепко удерживают эти позиции, на фронте уже давно уважительно называют «киборгами» Малой Токмачки. Однако сами воины подчеркивают: они сделаны не из железа и имеют обычные человеческие увлечения.

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Корреспондент ТСН увидел легендарных защитников не в военной форме и без оружия в руках, а на спортивной площадке и с искренними улыбками на лицах. Крепкие мужчины с короткими прическами и длинными бородами мало похожи на профессиональных футболистов, ведь обычно работают не с мячом, а в самом эпицентре ожесточенного боя. Главная задача этой необычной команды в тылу — не просто выиграть любой ценой, а перезагрузиться и получить удовольствие под громкие возгласы поддержки: «Получаем удовольствие, подсказываем, поддерживаем! Слава Украине!».

Война роботов и новый рекорд ликвидации «Молний»

Настоящая война беспилотников и технологий не утихает на Запорожском направлении ни на минуту. Каждое подразделение 118-й ОМБр вносит свой вклад в то, что оккупанты за четыре года так и не смогли продвинуться дальше. Например, нападающий футбольной команды — боец с позывным «Директор» — на поле боя руководит важным подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он привык действовать как форвард — первым встречать и нейтрализовать воздушные атаки противника.

«Директор», боец подразделения РЭБ 118-й ОМБр: «Их атак БПЛА — более 200 единиц различных типов. Почти половину мы подавляем, а остальные или сама теряет связь, или достигает цели».

Мощно работают и подразделения ударных беспилотников. Пилоты бригады методично разбирают на молекулы механизированные колонны врага и жгут штурмовую пехоту. Недавно операторы обновили собственный бригадный рекорд по ликвидации вражеских воздушных целей, уничтожив 34 российских ударных крыла «Молния» за одни единственные сутки, превзойдя свой предыдущий результат сразу на 6 беспилотников. Кроме того, военные научились успешно перехватывать и приземлять тяжелые «Шахеды».

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«Марс», дронар 118-й ОМБр: «Они брали большие города, а оказывается, что в маленький населенный пункт уперлись и не могут с востока или запада ничего сделать нам — стоим, уничтожаем».

Голые поля и мясные штурмы: на чем держится оборона

Калаш, Старый, Шапито, Тайсон, Мутный, Кипиш и другие собратья — это лицо механизированной бригады, которые превратили Малую Токмачку в неприступную крепость. Однако офицеры подчеркивают: несмотря на безумное развитие робототехники, главная сила обороны — это украинская пехота. Село стоит до тех пор, пока крепко стоит наша пехота. Делать это приходится в экстремальных ландшафтных условиях.

«Икар», офицер механизированного батальона 118-й ОМБр: «Там рельефа нет, это поле. Все посадки уничтожены врагом — сжигает, уничтожает методично. Но и подходы к нам так же уничтожены. Эти мясные штурмы ничего хорошего им не дают».

Своей стойкостью защитники Малой Токмачки породили колоссальное количество мемов, которые активно распространяются даже среди самих россиян, шокированных неспособностью своей армии продвинуться на этом участке.

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