Малая Токмачка: воины ВСУ откровенно рассказали, что происходит в легендарном поселке на Запорожье

Малая Токмачка

Малая Токмачка стала важным символом войны и крепкой крепостью на Запорожье. Несмотря на лживые заявления оккупантов о «взятии», поселок под полным контролем Вооруженных Сил Украины. На подступах к селу воины 118-й отдельной механизированной бригады ежедневно уничтожают вражескую пехоту и дефицитную технику.

О ситуации в «горячей точке» и железной выдержке наших защитников — в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Кладбище для оккупантов: более 2 тысяч погибших за год

Только за последний год в боях вокруг этого небольшого села, где до войны проживало 3 тысячи человек, погибло более 2 тысяч российских военных. Пресс-офицер 118 ОМБр под псевдонимом «Фейк» называет своих побратимов «киборгами Малой Токмачки».

Сегодня некогда цветущее село — это сплошное поле боя. Оккупанты пытаются зайти сюда уже третий год подряд, ведь Токмачка имеет стратегическое значение из-за господствующих высот.

«Марс», дронар 118 ОМБр: «Никому не секрет: кто имеет высоту, тот контролирует обстановку. Поэтому они так рвутся захватить наши высоты, но безрезультатно. Если даже удается где-то „пидорам“ зайти на восточные окраины в неблагоприятную погоду, буквально на следующий день все уничтожается беспилотниками и зачищается нашими штурмовиками».

Охота на «Тюльпаны» и «банановое ПВО»

Работа операторов БПЛА здесь доведена до автоматизма. Недавно воины поймали редкий «Град», а затем — замаскированный самоходный миномет «Тюльпан» особой мощности.

«Талисман», оператор БПЛА: «Первый дрон — я открыл легонько, второй — сильнее, уже увидели пусковую установку. Третьим дроном полностью открыл, четвертым — уничтожил».

Бойцы со смехом вспоминают и нелепые попытки врага защититься.

«Марс», дронар: «Вражеский пехотинец, которого „затрехсотило“, оказалось — у него нет ни бронежилета, ничего. Старался сбить дрон бананом! Ничего у него не получилось, жаль только банан».

Новое оружие против РЭБ: сбор на оптоволокно

Чтобы эффективность была стопроцентной, бойцы собирают на новейшие FPV-дроны с оптоволокном. Главное преимущество такой техники — полная игнорация вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и отсутствие потери сигнала.

«Фейк», пресс-офицер: «Дронов всегда не хватает, потому что хороший дрон — это всегда на 100% пораженная цель: будь то мощная техника или личный состав».

Несмотря на ежедневные обстрелы КАБами и постоянные штурмы, Малая Токмачка держится. Воины уверены: врагу здесь не закрепиться, потому что каждый метр этой земли будет освобожден.

