Малая Токмачка: воины ВСУ откровенно рассказали, что происходит в легендарном поселке на Запорожье
Малая Токмачка остается под контролем ВСУ. Репортаж ТСН о "киборгах" 118-й бригады, которые уничтожают тысячи оккупантов, и сбор на уникальные дроны с оптоволокном.
Малая Токмачка стала важным символом войны и крепкой крепостью на Запорожье. Несмотря на лживые заявления оккупантов о «взятии», поселок под полным контролем Вооруженных Сил Украины. На подступах к селу воины 118-й отдельной механизированной бригады ежедневно уничтожают вражескую пехоту и дефицитную технику.
О ситуации в «горячей точке» и железной выдержке наших защитников — в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.
Кладбище для оккупантов: более 2 тысяч погибших за год
Только за последний год в боях вокруг этого небольшого села, где до войны проживало 3 тысячи человек, погибло более 2 тысяч российских военных. Пресс-офицер 118 ОМБр под псевдонимом «Фейк» называет своих побратимов «киборгами Малой Токмачки».
Сегодня некогда цветущее село — это сплошное поле боя. Оккупанты пытаются зайти сюда уже третий год подряд, ведь Токмачка имеет стратегическое значение из-за господствующих высот.
«Марс», дронар 118 ОМБр: «Никому не секрет: кто имеет высоту, тот контролирует обстановку. Поэтому они так рвутся захватить наши высоты, но безрезультатно. Если даже удается где-то „пидорам“ зайти на восточные окраины в неблагоприятную погоду, буквально на следующий день все уничтожается беспилотниками и зачищается нашими штурмовиками».
Охота на «Тюльпаны» и «банановое ПВО»
Работа операторов БПЛА здесь доведена до автоматизма. Недавно воины поймали редкий «Град», а затем — замаскированный самоходный миномет «Тюльпан» особой мощности.
«Талисман», оператор БПЛА: «Первый дрон — я открыл легонько, второй — сильнее, уже увидели пусковую установку. Третьим дроном полностью открыл, четвертым — уничтожил».
Бойцы со смехом вспоминают и нелепые попытки врага защититься.
«Марс», дронар: «Вражеский пехотинец, которого „затрехсотило“, оказалось — у него нет ни бронежилета, ничего. Старался сбить дрон бананом! Ничего у него не получилось, жаль только банан».
Новое оружие против РЭБ: сбор на оптоволокно
Чтобы эффективность была стопроцентной, бойцы собирают на новейшие FPV-дроны с оптоволокном. Главное преимущество такой техники — полная игнорация вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и отсутствие потери сигнала.
«Фейк», пресс-офицер: «Дронов всегда не хватает, потому что хороший дрон — это всегда на 100% пораженная цель: будь то мощная техника или личный состав».
Несмотря на ежедневные обстрелы КАБами и постоянные штурмы, Малая Токмачка держится. Воины уверены: врагу здесь не закрепиться, потому что каждый метр этой земли будет освобожден.
