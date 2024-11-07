"Малая, ты едешь с нами!": новые подробности полицейского скандала на Полтавщине

Стали известны новые подробности громкого избиения, в котором фигурируют местный "авторитет" и один из руководителей среднего звена Лубенского райуправления полиции Полтавской области.

Так, на днях ряд Telegram-каналов рассказали о том, что в Полтаве компания, среди которой был бизнесмен и полицейский, избила мужчину, который вступился за свою возлюбленную после недвусмысленных требований. В соцсети было опубликовано соответствующее видео, местные СМИ сообщают, что мужчины обратились к женщине с требованием: "Малая, ты едешь с нами".

Судя по контексту видео, мужчины приставали к девушке и требовали, чтобы она уехала с ними, а парень встал на защиту любимой.

Как рассказали ТСН.ua источники среди правоохранителей Полтавщины, предварительно известно, что киевлянин приехал к своей любимой в Полтаву, после чего они пошли в ресторан якобы по случаю важной для них даты. В ресторане произошел конфликт, во время которого мужчина вступился за женщину и получил из-за этого ряд телесных повреждений с такими последствиями, что был вынужден обращаться к врачам – по данным СМИ, у него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и кровь в почках.

В свою очередь, в полиции и прокуратуре Полтавщины нам сообщили, что в деле об избиении фигурирует заместитель начальника отдела криминальной полиции.

"Полиция открыла уголовное производство сразу после обращения. Когда стало известно, что фигурирует полицейский, эту информацию мы передали в прокуратуру и ГБР. Начальник ГУНП в Полтавской области своим приказом создал дисциплинарную комиссию, которая сейчас проводит служебное расследование. На этот период фигурант отстранен от исполнения своих служебных обязанностей", — рассказали ТСН.ua в отделе коммуникаций полиции Полтавщины.

Правоохранители подчеркивают, что в случае подтверждения противоправных действий со стороны полицейского, по отношению к нему будут приняты самые строгие меры.

ТСН.ua разыскал мужчину, которого избили в ресторане. Именно он взял трубку, когда журналист позвонил по телефону женщине, к которой в ресторане компания выдвигала требования.

"Они хотели в ультимативной форме познакомиться с девушкой. Я подошел и сказал, что это моя девушка, но началась драка", — сообщил нам потерпевший.

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