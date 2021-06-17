Мальчик, которого на тротуаре в Виннице сбила пьяная водитель, записал видеообращение

13-летнего Андрея Тарасюка выписали из больницы, впрочем впереди еще несколько операций.

13-летнего Андрея Тарасюка из Винницы, которого три недели назад на тротуаре сбила пьяная водитель, выписали из больницы. Родственники записали видео, на котором парень всех благодарит за поддержку.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 17 июня.

И хотя его ждет еще несколько операций и длительная реабилитация, юноша старается держаться уверенно и улыбается.

"Меня уже выписали из больницы, но мне еще предстоит несколько операций, спасибо всем за поддержку", — сказал Андрей Тарасюк.

Напомним, в конце мая 43-летняя водитель внедорожника на большой скорости вылетела на тротуар и налетела на школьника — от удара парня отбросило на арматуру. Женщина едва держалась на ногах. Содержание алкоголя в ее крови в 16 раз превышало допустимый уровень. Андрей с многочисленными переломами и открытой травмой головы неделю находился в коме. Ему сделали сложнейшую нейрохирургическую операцию. Водителя — Наталью Дзись — на время следствия суд отпустил под залог в 180 тыс. грн.

Новости Украины: 13-летнего парня из Винницы, которого сбила пьяная водитель, выписали из больницы

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