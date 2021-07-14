Мальчик, которого подстрелил полковник в Житомирской области, перенес уже две операции

Мальчик, которого подстрелил полковник в Житомирской области, перенес уже две операции

Врачи довольны результатом, но впереди реабилитация.

Данилко, который накануне был доставлен санавиацией в Киев, после пулевого ранения, которое ему случайно нанес гость-военный, в реанимации. Врачи столичного «Охматдета» провели мальчику уже две операции. Сейчас он в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом журналистам ТСН рассказал медицинский директор больницы "Охматдет" Сергей Чернишук.

Сквозного огнестрельного ранения брюшной полости с многочисленными повреждениями внутренних органов Данилко получил дома. У него якобы случайно попал друг отца — военнослужащий. Бабушка мальчика уверяет, что человек учил внуков приема как отобрать оружия у противника.

Сначала раненого Данилко госпитализировали в городскую больницу, но впоследствии санавиацией доставили в столичный «Охматдет». Операцию на позвоночнике ему провели накануне вечером. Медики говорят, ночь для состояния ребенка прошла без осложнений. И мальчику провели уже вторую операцию — на брюшной полости. «Вчера была проведена первая операция, она проводилась на позвоночнике. Сегодня утром после консилиума хирургов было принято решение взять в операционную и была проведена вторая операция на брюшной полости. Она уже закончилась. Прошла также успешно. Хирурги довольны результатом», — отметил врач.

Медики отмечают, что сейчас ребенка ждет период реабилитации и интенсивной терапии и сейчас все будет решать время. «Пока говорить об общем результат рано, но проведенными операциями мы в принципе довольны», — добавил медик.

Между тем избрана мера пресечения мужчине, которого подозревают в тяжелом ранении 9-летнего мальчика. Военный будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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