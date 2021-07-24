Мальчик на цепи: отчиму грозит до 5 лет тюрьмы, а мать гнала ТСН матом и обливанием водой

Мальчик на цепи: отчиму грозит до 5 лет тюрьмы, а мать гнала ТСН матом и обливанием водой

Демьян уже трижды убегал из дома.

В Кривом Роге Днепропетровской области 30-летний мужчина приковал 7-летнего сына Демьяна своей сожительницы к батарее, чтобы тот не убежал. А потом пошел по своим делам. Мальчик дотянулся до телефона и вызвал полицию. Копам также пожаловался, что родители его часто бьют.

Об этом 24 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

7-летний мальчик вызвал полицию в частный сектор Кривого Рога. Сказал, что отчим приковал его к батарее и вместе с мамой пошел на работу. Когда правоохранители зашли в дом, увидели, что ребенок действительно сидит на цепи.

Полицейские говорят, счастье, что малыш не растерялся и дотянулся до телефона. Копам мальчик сказал, что взрослые часто его бьют. Поэтому его сразу отправили в больницу. А его маму и отчима задержали.

"Как объясняет мужчина, эти действия он совершил, потому что раньше мальчик неоднократно покидал дом. В настоящее время 30-летнего злоумышленника задержали", — сказала пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

Криворожское районное управление полиции

Мать отчима Романа Наталья Ковальчук говорит, то уже больше года живет здесь, с новой семьей, но мальчик его не воспринимает.

"Рому, сына, боится, как-то, и убегает, чтобы не наказал, не набил", — говорит женщина.

Говорит, что сын, наверное, посадил мальчика на цепь, чтобы тот в очередной раз не убежал.

"Так он считал, наверное, нужным, но это неправильно, конечно", — отмечает женщина.

Показывает дом семьи. Крошечные комнаты, видно, что семья живет небогато. Показывает кровать, на которой копы нашли мальчика.

То, что Демьян в свои 7 лет уже три раза бежал из дома, подтверждают и соседи. Якобы, говорят, мальчик едет к бабушке, в село под Кривым Рогом.

"Мальчик такой, наверное — оторви и выбрось. Его в доме закрыли — он выбил окно и через сетку убежал. Было слышно, что кричали на него", — рассказывает сосед Виталий Фролов.

Новости Украины: в Кривом Роге мужчина приковал пасынка к батарее, чтобы тот не убежал из дома

Мать Демьяна работает охранником, а ее 30-летний сожитель — на водоканале. На учете соцслужб семья не находилась. Но соседи, хоть пьяными их никогда не видели, родителей уверенно называют неблагонадежными.

"Что-то у него не в порядке, и мама такая же. Они учились в спецшколе. Не очень благонадежная семья", — говорит соседка Людмила Белая.

31-летнюю маму Демьяна после допроса отпустили домой. Телекамерам она не рада. Поливает съемочную группу водой и матерится. А потом вообще начинает швырять камни и разный хлам, попадает в авто.

Мужчине за воспитание цепью грозит до 5 лет заключения. По маме — лишать ли ее прав на Демьяна — соцслужбы еще решают.

Мальчика тем временем осмотрели медики. Кроме синяков и ссадин, проблем со здоровьем у него нет. Пока чиновники решают его судьбу, он будет находиться сначала в больнице, а потом в реабилитационном центре.

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