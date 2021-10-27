Мальчик отсек топором палец сестре: в семье, где произошла трагедия, еще двое детей, а родители пьют

Мальчик отсек топором палец сестре: в семье, где произошла трагедия, еще двое детей, а родители пьют

Пострадавшая девочка сейчас в больнице.

В Киевской области игра закончилась травмой. 5-летний мальчик якобы в шутку взял в руки топор, а затем отрубил палец своей 2-летней сестре.

О том, в каком состоянии ребенок сейчас и где были во время опасных игр родители – 27 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как это произошло, никто не знает. По показаниям матери, она отошла, пока дети играли, а пришла, когда услышала крик, тогда сразу вызвала скорую. 2-летнюю Анастасию госпитализировали.

"Отсутствующую часть пальца не нашли, поэтому уже начали формирование культи, потому что других вариантов, по сути, не было", — отмечает хирург Киевской областной детской больницы №2 Ярослав Щербатюк.

Сейчас у девочки нет фаланги правого указательного пальца, ее состояние врачи называют удовлетворительным, однако еще проводят дополнительные анализы на то, не занес ли грязный топор каких-либо инфекций.

У матери Екатерины кроме девочки - еще трое сыновей. Старшему — 17. Сейчас она с дочерью еще остается в больнице, но говорить об инциденте не хочет, как и объяснить почему в руки маленьких детей попал острый топор.

Соседи же рассказывают, что родители нигде не работают, но, несмотря на постоянное присутствие дома — детей часто оставляют без присмотра и употребляют алкоголь.

5-летний мальчик топором отрубил палец своей 2-летней сестре | Новости Украины

О том, что к семье есть вопросы, говорят и в полиции, там за ними присматривали, а сейчас открыли уголовное производство.

Если ненадлежащий уход за детьми докажут, то родителям грозит до 5 лет за решеткой. В администрации больницы же направили письмо и в социальные службы с просьбой проверить условия проживания детей.

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