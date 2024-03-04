Маленькая девочка держала под землей несколько суток: эта история шокировала Украину (фото, видео)

В Николаевской области 8-летняя девочка несколько суток просидела под землей, похититель уже задержан и вы будете шокированы, когда узнаете, кто он! Чтобы совершить задуманное, он вырыл под землей настоящий бункер. Жуткие подробности преступления – в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Поиски пропавшего ребенка

Ее искали несколько суток. Еще 1 марта 8-летняя девочка внезапно скрылась из дома. Полицейские сразу бросились на поиски малышки. Ведь большую роль в таких делах играет время.

Правоохранители обследовали все здания и помещения поселка и его окрестности в радиусе 5 км, также осмотрели колодцы, лесополосы, пустыри и поля. Территорию отследили и с помощью аэроразведки.

Кого заподозрили родные?

Событие случилось в Николаевской области в одном из сел Березнеговатской громады. Родные рассказали полицейским, что в похищении ребенка подозревают бывшего сожителя ее бабушки, длительное время проживавшего вместе с семьей. И, собственно, не ошиблись. Подозреваемый уже задержан и признался в похищении ребенка, он даже в подробностях рассказал, как это было.

Где похититель спрятал ребенка?

Бункер был замаскирован посреди поля. Злоумышленник готовился к преступлению не один день, однако намерения до сих пор не объяснил. По крайней мере, в полиции подробностей пока не рассекречивают. Только отмечают, что с девочкой, к счастью, все хорошо. Сейчас ребенок в больнице, с ней работают психологи. Мужчине грозит тюрьма.

Так выглядел бункер, в котором похититель держал девочку / Фото: Полиция Николаевской области

При процессуальном руководстве областной прокуратуры полицейские сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

Бункер, в котором похититель держал девочку / Фото: Полиция Николаевской области

Трагедия в Днепре

Напомним, что подобный случай недавно всколыхнул всю Украину. Тогда, к сожалению, история из Днепра закончилась трагически. Пропавшую 11-летнюю Машеньку искали несколько суток и полицейские, и просто неравнодушные. К сожалению, ребенка нашли уже мертвым. Девочку обнаружили в канаве с телесными повреждениями. Она не дожила всего один день до дня рождения. Подозревать в убийстве стали 23-летнего парня, именно с ним ребенка видели накануне местные жители.

Подробности жуткого убийства ребенка

Молодчик признал свою вину, показал место убийства и орудие. По данным следствия, вечером 29 января он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с ребенком, и во время конфликта нанес многочисленные удары ножом в разные части тела девочки, от которых она и умерла. Он бил с такой силой, что нож сломался. После этого убийца хладнокровно перетащил ее тело в канаву и скрылся, даже не пытаясь спасти. К слову, ранее подозреваемый уже был в поле зрения полиции, однако судимостей не имел. Также известно, что он был знаком с девочкой до этого рокового дня, а вот из-за чего произошла ссора со смертельным исходом – неизвестно.

Ребенок натерпелся при жизни и от матери?!

Теперь парень может сесть за решетку на 15 лет, а то и пожизненно. Тем временем все, кто знал 11-летнюю Машеньку, говорят, у нее быланепростая судьба, мать не смотрела за ребенком, поэтому она часто просила есть у других.

Что будет с матерью девочки?

Правоохранители взялись и за родителей. В настоящее время начато уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины относительно матери девочки за невыполнение родительских обязанностей. Подробности рассказал начальник полиции Днепропетровской области Александр Ганжа.

"Относительно матери девушки были составлены неоднократно протоколы, последний был в конце 2023 года. Девочка не раз покидала дом, неоднократно полицейские устанавливали ее местопребывание, неоднократно писались протоколы. Неоднократно соответствующие письма отправлялись в соответствующие службы, службы по вопросам несовершеннолетних. За последние четыре месяца было составлено в отношении матери четыре протокола", – сообщил Ганжа.

Куда смотрели соцработники?

Итак, вопрос – куда смотрели соцслужбы и почему вовремя не забрали ребенка из семьи, когда даже есть море свидетелей того, как мать выгоняла дочь из дома и даже не давала есть.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Маленькую девочку держали под землей несколько суток! Эта история шокировала Украину!"

Напомним, в Киевской области будут судить мужа и жену, которые снимали порнографический контент, развращали двух дочерей и насиловали одну из них.

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