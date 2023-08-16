Маленькая рана во рту и 24 дня в реанимации: как ивано-франковские врачи спасали ребенка от столбняка

Что нужно знать, чтобы защититься от этой болезни.

Знаете, как несколько маленьких уколов могут спасти не только здоровье и жизнь, но и сохранить сверхусилия врачей и сэкономить десятки тысяч гривен? В конце мая этого года в Ивано-Франковской области госпитализировали трехлетнюю девочку с симптомами столбняка. Ее состояние постоянно ухудшалось, поэтому ребенка пришлось ввести в медикаментозную кому и положить под аппарат искусственной вентиляции легких. 24 дня врачи Ивано-Франковской областной детской клинической больницы боролись за ее жизнь, почти каждый день собирался консилиум, который решал, как дальше лечить ребенка. Эта история имеет счастливое окончание. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Как сейчас чувствует себя ребенок, чем именно уникален этот случай, а также какие еще болезни могут иметь страшные последствия и как уберечься от них, читайте в интервью с генеральным директором больницы Тарасом Мельником и врачом-эпидемиологиней Евгенией Чурпитой.

Тарас Михайлович, расскажите, в каком состоянии был ребенок, когда попал в больницу и как вы диагностировали столбняк?

Девочка 3 года и 8 месяцев заболела 30 мая, когда пожаловалась на боль в правой половине лица и тяжесть при глотании. 31 мая состояние ребенка ухудшилось, появилась нарастающая нестерпимая головная боль, осложненное глотание. Семья обратилась в Коломыйскую детскую больницу, где ее осмотрел невролог и поставил предварительный диагноз – менингоэнцефалит.

Состояние ребенка постоянно ухудшалось, и выездная реанимационная бригада доставила его к нам. Ребенок не мог дышать, не мог открыть ротик, имел общую слабость. В больницу ее везли в сопровождении реаниматолога с непрерывной подачей кислорода.

Ее сразу госпитализировали в реанимационное отделение и заподозрили столбняк. У ребенка на свет, на шум непрерывно возникали судороги. И все это сопровождалось выраженным болевым синдромом.

Из прививок девочка имела только БЦЖ, которую сделали еще в родильном, никаких других прививок у ребенка не было из-за недоверия матери к вакцинации. Консилиум врачей, включавший невролога, инфекциониста, эпидемиолога, подтвердил диагноз – столбняк. Начали лечение.

Ребенок 24 дня был на искусственной вентиляции легких в искусственной коме для предупреждения судорог и неврологических осложнений.

Когда вы подтвердили клинически диагноз «столбняк» и рассказали о нем родителям, какова была их реакция?

Я лично предупредил родителей, что диагноз 100% подтвержден, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти ребенка. Все препараты есть. Но заражение произошло через полость рта, и шансы получить здорового ребенка и вообще шансы на жизнь минимальны. Но они есть, и их нужно использовать. Если бы ребенок был вовремя вакцинирован, тогда ничего этого не было бы.

Конечно, мама тогда сказала, что "и сама буду вакцинироваться и всех знакомых буду убеждать, что это важно". Так случилось, что горький опыт изменил мнение мамы о вакцинации.

Расскажите, как сейчас себя чувствует ребенок?

Это было 24 дня непрерывной сложной работы. 7 июля ребенка выписали, и он практически здоров. У ребенка нет парезов (ослабление, частичный паралич мышц), параличей, в полном сознании, нет эписиндрома – то есть у него нет судорог.

Это действительно уникальный случай. Со мной связывались американские врачи. Спрашивали, правда ли, как нам это удалось, и хотели увидеть лист назначений, ведь это было практически на 100% эффективное лечение. Этот случай будет иметь международный резонанс.

А какие могут быть осложнения при правке?

Это могут быть парезы и параличи, эписиндром, умственная отсталость, когнитивные расстройства и т.д.

Восемь лет назад у нас был случай, когда ребенок засунул себе в носик маленькую батарейку, которая оставалась там почти месяц, разъела носовую перегородку и заразила ее столбняком. Ребенок был чрезвычайно тяжел. Нам удалось ее спасти, но болезнь привела к задержке психического развития.

А сколько стоило лечение?

Только одно лекарство стоило примерно 120 тысяч гривен. А если сосчитать вместе со стоимостью кислорода и амортизации аппаратуры, то лечение обошлось в 150-160 тысяч гривен. Родители не платили ничего. Лечение оплатили за счет Национальной службы здоровья Украины, областного совета и международных и украинских спонсоров и волонтеров.

А как вы думаете, что именно сработало на то, что вам удалось вытащить ребенка из этого состояния?

Нам удалось, что ребенка вовремя перевели в больницу высшего уровня, где установили правильный диагноз и сразу перевели ребенка в медикаментозный сон. Девочка быстро получила иммунотерапию, успешную противостолбнячную терапию, все было сделано вовремя. И налицо были все препараты для лечения столбняка. Практически каждый день у ребенка собирался консилиум, решавший, как дальше менять лечение.

Поэтому сработали своевременная диагностика, хорошая аппаратура и наличие необходимых медикаментов, и, конечно, высокий профессионализм реаниматологов, которые непрерывно занимались этим ребенком.

У кого есть наибольший риск заразиться столбняком? Люди часто думают, что это их не касается.

Столбняк касается всех. В этом случае ребенок играл в поле и занес грязь руками в рот, в котором были признаки стоматита. То есть столбняком можно заразиться в любом месте. Инфекционисты говорят, что возбудитель столбняка не спрашивает возраст и профессию. Наличие раны и контакт с землей может вызвать столбняк. То есть, если невакцинированный ребенок играет на земле и у него есть ранки, то может быть столбняк.

Столбняком можно заразиться также во время укуса животных. Тогда, кроме прививок от бешенства, вакцинируют еще и столбняка.

Что бы вы сказали родителям, отказывающимся вакцинировать своих детей?

Я так и сказал родителям девочки, когда мы ее выписывали: «Одна маленькая инъекция – и эти подвиги, совершавшие десятки людей, были бы не нужны».

В цивилизованных странах процент вакцинации более 90% и там нет таких ситуаций.

Комментарий врача-эпидемиологи Ивано-Франковской областной детской клинической Евгении Дмитриевны Чурпиты

Столбняк – это очень серьезная инфекционная болезнь, которая приводит к поражению нервной системы и может иметь очень тяжелые последствия для здоровья людей. Токсин, выделяемый бактериями Clostridium tetani, вызывает развитие судорог и может привести к инвалидности или смерти.

Заразиться столбняком очень легко – из-за любой травмы: укол гвоздем, порез, заноза, если предмет, которым ранился человек, загрязнен землей, в которой живет бактерия.

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Дети очень часто заносят инфекцию через полость рта. Они играют с разными предметами в земле, кладут руки в рот. А во рту могут быть стоматит, гингивит, родители могут не сразу заметить. Так тоже можно заболеть столбняком.

Когда бактерия активно размножается в теле человека, она вызывает очень серьезные нарушения функций всего организма. Человек может иметь столь серьезный спазм мышц лица, что не будет способен открыть рот. Судороги могут быть такой силы, что человек будет изгибаться в дугу. Если в таком состоянии ей своевременно не оказать медицинскую помощь, то последствия будут ужасны: либо ломаются кости, либо человек умирает.

Для того, чтобы обезопасить людей от заболевания столбняком, мы проводим вакцинацию от этого опасного недуга. Основная цель прививки – создание индивидуального иммунитета к болезни. Вакцинация против столбняка не создает коллективный иммунитет. Это сугубо индивидуальная защита.

У нас есть действительный календарь профилактических прививок. Согласно ему вакцинация от столбняка начинается с 2 месяцев вакциной АКДП, а далее в 4, 6 и 18 месяцев. Вместе с столбняком эта вакцина защищает еще от дифтерии и коклюша, и это создает надежный иммунитет.

Следующая вакцинация – в 6 и 16 лет. После 16 лет — взрослые люди должны вакцинироваться каждые 10 лет вакциной АДП-М против дифтерии и столбняка.

В развивающихся странах проводят профилактику столбняка у новорожденных. Это делают путём прививки беременных. Эта тема актуальна и для нашей страны. Поэтому вакцинация тех женщин, которые планируют беременность, обязательно должна предусматривать и вакцинацию от столбняка.

Напомним, сейчас в Украине обязательными остаются прививки от десяти серьезных болезней: корь; коклюш; краснуха; полиомиелит; столбняк; туберкулез; гепатит В; дифтерия; гемофильная инфекция и эпидемический паротит. Календарь прививок 2023 года – в материале ТСН.ua.

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