Маленькая Софийка не видела первой в своей жизни весны: как семья с 17 детьми убегала из Святогорска

Сейчас семья мечтает вернуться домой, но понимает, что пока это невозможно.

Семья Сербиных, которая воспитывает 17 детей, убегала из Святогорска в Донецкой области на Днепропетровщину. Сначала переселенцам было больно бросать свое обустраиваемое помещение, а потом семья долго искала новый дом, поскольку многодетной семье найти жилье непросто.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Софии год и она самая маленькая из 17 детей в семье Сербиных из Святогорска на Донбассе. Первую в жизни весну она не увидела, ведь семья вынуждена была сидеть в подвале. После темной, без окон, подвальной жизни, когда София вместе с семьей села в эвакуационный автобус, увидела солнце и не могла понять что это.

"Мы ехали в авто, она увидела солнышко и пыталась поймать его лучи руками", — вспоминают родственники девочки.

Большинство детей в семье Сербиных приемные. Но мама Ира называет всех родными. Детский дом семейного типа она вместе с мужем организовали в 2006 году. С тех пор в семье было 22 детей. Выросшие семьи не покинули и уже со своими семьями и детьми продолжают жить вместе с названными родителями.



В 2014-м, когда россияне начали наступление на Донбасс, семья из Святогорска уехала на несколько месяцев. Думали так будет и на этот раз и покидать свой дом не спешили. Хотя с первых дней полномасштабного наступления, россияне обстреливали город "Градами" и ракетами.



Выехать для них это означало оставить все: и хозяйство, и сад, и большой дом, возводимый собственными руками в течение 15 лет. Решения принимали все вместе и договорились – вместе будут держаться и в эвакуации. Ирина вспоминает, что всю дорогу от Святогорска до Днепра она проплакала.

"Дети мне сказали: мама, наш дом там, где ты", – вспоминает Ирина.

Многодетной семье волонтеры помогли найти убежище на первое время в Днепре, но для этого нужно было жить по разным домам. Найти жилье для большой семьи было очень сложно.

Они не прекращали поиски несколько месяцев. И наконец нашли дом на Днепропетровщине. В нем нужно было еще доделать ремонт, купить мебель и платить за него немалую для семью сумму – но главное для Сербиных было то, что они смогут жить вместе. Женщина рассказывает, что они очень благодарны владельцу дома за то, что пустил их с детьми. Семья платит за аренду тысячу долларов в месяц. Помогают им старшие дети и кумовья.

В Украине насчитывают таких 1302 детских дома семейного типа, где воспитывают более 9 тысяч детей. Более 300 таких семей из — за войны уехали за границу. Для оставшихся и временно перемещенных волонтеры помогают оплачивать аренду, а в правительстве разрабатывают программу социального жилья. Семья Сербиных тоже рассчитывает на помощь в будущем.

Пока на арендованную кухню еще довозят необходимое оборудование. За главную здесь бабушка Тамара, которой 84 года. Ей помогают все девушки: пекут и готовят вместе для большой семьи. Двое старших сыновей из семьи воюют. Среди меньших – Рома главный в уходе за самой маленькой Софией. Папа вместе с другими ребятами ответственны за всю хозяйственную работу. Ремонтируют, вставляют, украшают – все понимают, что они здесь надолго.

Святогорск деоккупирован уже больше месяца, но там все уничтожено и все еще продолжаются разминирования. От соседей Сербины знают — их дом пострадал от обстрелов, но они не оставляют надежды все же туда вернуться

На новом месте семья, как и в родном Святогорске, продолжает волонтерить. Дети упаковывают продуктовые наборы, а мама стала коодинатором фонда, эвакуирующего людей из прифронтовых поселков. Единственное фото, которое взяли дети с собой из дома – общая семья с юбилеем бабушки.

Тамара постоянно вспоминает о том, что родилась во время Второй мировой и не представляла, что снова придется все это пережить. В настоящее время Сербины готовятся к непростой зиме на новом месте. Думают об отоплении и уже обустроили отдельные комнаты для ребят, а в гостиной – места для учебы.

Истории переселенцев в Украине

Украинцы из-за нападения России на Украину вынуждены убегать от постоянных обстрелов и ищут новые приюты.

Так, на Волыни благодаря шведским меценатам удалось построить городок. 150 внутренних переселенцев. Здесь будут жить 300 человек, а это более 50 украинских семей, потерявших жилье из-за полномасштабного вторжения России.

В Черновицкой области переселенцев селят в частные дома, в которых никто не живет. Люди благодарны местным и подчеркивают, что к ним здесь хорошо относятся.

Во Львовской области переселенцы выкупили заброшенную ферму и строят здесь свое поселение. Здесь проживают около сотни человек.

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