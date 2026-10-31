Маленькая Злата прожила всего день: что известно о громкой трагедии на Житомирщине и что произошло

В Коростене Житомирской области расследуют смерть новорожденной, которая прожила меньше суток / © ТСН

Реклама

На Житомирщине, в городе Коростень, на днях произошла трагедия, которая получила огласку в соцсетях — в родильном отделении местной больницы якобы из-за небрежности врачей и якобы из-за отсутствия автомобиля, на котором должны были приехать реаниматологи, умерла новорожденная девочка. По словам 30-летней роженицы Татьяны, ребенок получил во время кесарева сечения тяжелую травму — женщина, опираясь на вывод патологоанатома, говорит, что ребенку свернули шею. Сейчас в семье роженицы озадачены тем, чтобы дело, которое уже расследуют правоохранители, не «замялось», поскольку считают, что под угрозой может находиться здоровье других рожениц и младенцев.

ТСН.ua обратился ко всем сторонам, имеющим отношение к этой трагедии.

Реклама

«Первый раз я попала в больницу в сентябре с давлением, была там две недели, и меня выписали. Потом, уже 3 октября, я попала в больницу снова с давлением. И находилась там до родов под наблюдением врачей», — рассказывает Татьяна.

Реклама

И продолжила: «Через несколько дней я поняла, что что-то пошло не так. 19 октября мне сообщили, что 23 числа будет кесарево сечение. Но 19 октября вечером у меня начались схватки, появилась нестандартная боль в боку. Со своими жалобами я обратилась к дежурному врачу, он начал нервничать и звонить по телефону заведующей отделением. У меня спросили, что если могу терпеть до утра, то терпи. Думаю, что кто-то должен был приехать на помощь дежурному врачу, но никто не приехал».

Далее, по словам роженицы, события разворачивались так: «Утром мне сказали, что будут делать кесарево. По данным последнего УЗИ, которое было 22 сентября, мне было известно, что ребенок не маленький. Я сообщила это, но всерьез мои жалобы не воспринимали. 20 октября мне сделали «кесарево», но я понимала, что что-то идет не так. У меня была вторая подобная операция в жизни. Создалось впечатление, что я сейчас слечу с операционного стола. Ребенка очень тяжело доставали. Она родилась, ее быстро реанимировали, девочка закричала, мне дали поцеловать ее и забрали. Это был первый и последний раз, когда я видела своего ребенка».

После этого, по словам Татьяны, ей сообщили, что ребенок большой и он не может дышать самостоятельно, поэтому находился на вспомогательном аппарате: «Меня успокаивали. А утром начался ад — мне сказали, что шансов у ребенка 50 на 50. Добавлю, что вечером 20 числа хотели, чтобы приехал реаниматолог из другой больницы, но там сказали, что нет машин и возможности. Утром у ребенка начало «буксовать» сердечко и потом, когда реаниматолог приехал, где-то в 10-11, то уже было поздно. Ребенка реанимировали три раза, но спасти не смогли. Пришли в палату и сказали, что ее не стало».

Могила Златы, которая прожила меньше суток. Фото предоставлено мамой ребенка. Коллаж ТСН.ua

По словам Татьяны, официальной предварительной причиной смерти ребенка является родовая травма, связанная с шейным отделом позвоночника.

Реклама

«Простыми словами — это когда голова запрокинута назад, свернута. Коли ребенка, видимо, тянули, то свернули шею», — предполагает Татьяна.

К этому она добавляет: «Я интересовалась у детского невролога. Он мне сказал, что, по его мнению, ребенка можно было спасти, если бы вовремя приехал реаниматолог. Хочу сказать, что неонатолог звонила, кричала и просила. Дай Бог ей и медсестре здоровья. Но никто тогда не приезжал, приехали на следующий день. Было уже поздно».

Резюмируя, Татьяна предполагает, что если бы ей сделали кесарево сечение раньше, то трагедии могло не быть.

«На мой взгляд, справедливостью в этой ситуации может быть наказание виновных. Я никогда не решилась бы рассказывать об этом, но на этом настояли мои родные. Они настояли на том, что нельзя такое оставлять без внимания. Хочу уберечь от такого опыта других девушек, поскольку это страшное горе. Просто хочу справедливости», — говорит роженица.

Реклама

О своем ребенке, которого видела только мгновение, Татьяна рассказывает, что назвали девочку Златой.

«Это был очень ожидаемый ребенок», — рассказала нам Татьяна.

Также она добавила, что ее муж является военнослужащим, который сейчас находится на нулевой боевой позиции.

«Мой муж держит «ноль», он не смог находиться рядом со мной, поскольку его еще не вывели с позиции, поскольку это очень тяжело. Он даже не смог быть на похоронах нашей девочки», — со слезами на глазах рассказывает Татьяна.

Была ли врачебная ошибка: версия больницы

Заведующая отделением, которая, по словам Татьяны, принимала роды, Валентина Картавых, коротко ответила в комментарии для ТСН.ua: «Обращайтесь, пожалуйста, к моему руководству» и положила трубку.

В свою очередь, генеральный директор Коростенской центральной городской больницы Сергей Ковердун прокомментировал ситуацию так: «К сожалению, произошла такая трагедия. В первую очередь я хотел бы выразить искренние соболезнования матери и родственникам того ребенка. Ребенок прожил меньше суток. 20 октября были роды, ребенок родился доношенным, здоровым. На следующий после родов день ее состояние ухудшилось, и она скончалась. У нас еще нет конечного результата вскрытия, но предварительно известно, подчеркиваю слово предварительно: родовая травма, перерастяжение шейного отдела позвоночника. К сожалению, такое бывает в медицине. Кесарево сечение вообще в 6 раз более травматично, чем обычные роды. У роженицы это было второе кесарево сечение. Ребенок родился весом 5 килограммов, достаточно большим. Очень тяжело проходили эти роды. Бригада, которая принимала роды — это очень опытные и профессиональные врачи. Речь идет о заведующей отделением, неонатологе и гинекологе».

На вопрос о том, была ли врачебная ошибка, руководитель больницы отвечает так: «Мы провели расследование и медицинский совет в больнице. Прокуратура открыла уголовное производство, продолжаются экспертизы. Была ли врачебная ошибка или не было ее — я этого сказать пока не могу. Думаю, что будут определенные кадровые решения. Есть общественный резонанс. Но улучшит ли это ситуацию и вернет ли это ребенка? Нет, не вернет. Я понимаю горе родителей, потому искренне хочу сказать, что никто ничего не скрывает. Все зафиксировано, мы содействуем соответствующим органам. К сожалению, имеем такую трагедию. Будем ждать, что покажет экспертиза и расследование. Можно ли было избежать трагедии: покажет экспертиза. Повторюсь, что это было второе кесарево сечение, на матке был рубец, роды были тяжелыми. Возможно, в теории могли избежать того, что произошло. На практике произошло то, что произошло. Кроме того, день был трудным. Отключали свет, но у нас есть Tesla (источник электропитания), был включен генератор, задействовали всех врачей, чтобы спасти ребенка. Но к сожалению…»

Из-за смерти ребенка возбуждено уголовное дело

В Житомирской областной прокуратуре сообщили, что уже открыли и расследуют уголовное производство по факту смерти новорожденной. Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила спикер областной прокуратуры Анна Островская.

«Во время мониторинга социальных сетей прокуроры обнаружили публикацию о вероятной врачебной халатности, которая могла привести к смерти новорожденного в родильном отделении Коростенской больницы. По этому факту Коростенская окружная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и возбудила уголовное производство. Предварительная правовая квалификация — ненадлежащее выполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140 УК Украины). В рамках досудебного расследования проверят все обстоятельства, изложенные в публикации, и дадут им надлежащую правовую оценку. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства Житомирской областной прокуратуры», — сообщили в прокуратуре.



Напомним, ранее сообщалось о том, что муж Федишин раскрыл подробности потери дочери и спасения жены. Муж певицы рассказал о потере долгожданной дочери, тяжелых родах Ирины и операции, после которой врачи боролись за ее жизнь.

Новости партнеров

Новости партнеров