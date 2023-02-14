Маленькие изобретатели привезли в Украину с международных соревнований серебро и бронзу: чем дети удивляли мир

Среди интересных научных разработок юных исследовательниц есть и такие, которые могут решить актуальные проблемы.

Украинские школьники соревновались на Международной научной выставке в Тайбэе, где участники из 20 стран мира презентовали 235 проектов и среди них 4 украинских работы. Одна из них – работа 11-классницы из Киева – экоматериал по агроотходам, говорится в ТСН.

Мария Годонец продемонстрировала свою разработку еще осенью в студии ТСН. "Этот материал состоит из отходов сельского хозяйства — он абсолютно биоразлагаемый", — рассказывает школьница о своем экоматериале из семян, соломы и фасоли.

Из него можно создавать горшки и посуду, которая не вредит окружающей среде и безопасна для людей. Мария говорит, чувствовала большую ответственность представлять Украину во время войны на выставке. "Подходят люди и расспрашивают о нашей стране, о нашей культуре, о войне", — говорит девочка.

“Юкрейн? А как вы готовите детей? А как вы работаете без электроэнергии, света? Это, наверное, очень сложно? Они все знают об Украине и все очень нас поддерживают… Они вообще в восторге, что Украина сегодня принимает участие в международных событиях. Им казалось, что это невозможно”, — рассказывает ведущая специалист международного отдела Малой академии наук Анастасия Венчковская.

Директор Киевской Малой академии наук с гордостью рассказывает о своей воспитаннице. “Это такое олицетворение, по-моему, того, к чему мы должны мечтать и двигаться дальше. Она пришла в 21 году, за этот год она смогла от исследования перейти к конкретным проектам, которые готова уже защищать на международном уровне”, — говорит Ирина Полищук.

Среди интересных научных разработок юных исследовательниц есть и такие, которые могут решить актуальные проблемы. "Как раз я вспоминала об этой девочке, которая сделала изобретение — каким образом превращение колебания ветвей деревьев в энергию — сейчас, когда мы все страдаем от отсутствия света — это очень актуально", — Ирина Польщук.

В составе украинской делегации было четверо участников, завоевавших почетные второе и третье места. Мария завоевала — серебряную награду, а Назар Олейник, исследовавший уровень загрязненности воздуха в Полтавской области — бронзовую.

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