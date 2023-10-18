Маленькие волонтеры: дети из села на Запорожье организовали блокпост и собирают деньги на ВСУ

В селе Беленькое Запорожской области школьники обустроили блокпост и собирают деньги на ВСУ. Свою команду они назвали "Беленьковские волки" и уже собрали 5 тысяч гривен.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Школьники в Запорожье останавливают автомобили на блокпосту и предлагают водителям задонатить на ВСУ. За командира на блокпосту Никита. Его отец уже более полутора лет защищает Украину в составе 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии. Потому сын решил поддержать всех военных.

Юлия и Никита Тимофеевы

"Мы собираем на госпиталь и ВСУ. Мы хотим помочь военным, которые сейчас страдают", — говорит житель села Беленькое Никита Тимофеев.

Мать Никиты — Юлия Тимофеева говорит, что ее сын очень скучает по отцу-военному, которого за полтора года семья видела всего дважды. Несколько недель назад вместе с друзьями Никита создал блокпост "Беленьковские волки".

Поначалу пост был незаметным и маленьким. Но благодаря помощи взрослых теперь блок пост виден издалека. Мамы вместе с сыновьями искали шины, сделали плакаты с изображением "Беленьковских волков" и установили флаг.

"Думаю, что это не каждый взрослый сможет, а дети на такое осмелились - создать блокпост, мы их только поддерживаем", — говорит Юлия Тимофеева.

Собранные деньги передают волонтерам, они закупают необходимое для военных. Дети уже собрали на нужды ВСУ более 5 тысяч гривен. Сейчас их цель – 20 тысяч.

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