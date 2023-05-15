Маленький фанат "Мрии" положил начало сбору средств на восстановление самолета: пилот Антонов обещает целый фонд для донатов

Мальчик жил мечтой о том, чтобы побывать в самом большом самолете мира, но россияне разрушили все замыслы.

Чтобы построить "Мрию" — хватит двух лет, правда, начать ее строительство можно будет только когда закончится война. На заводе "Антонова" уже задумались о создании благотворительного фонда на восстановление "Мрии" и уже даже знают, каким и от кого будет первый вклад, говорится в ТСН.

Боди – 16, он живет в городе Ромны Сумской области и имеет определенные особенности развития. Украинскую "Мрию" он увидел в Сети, изучил все о крупнейшем в мире самолете и о командире экипажа Дмитрии Антонове. Когда началась великая война, находившаяся на аэродроме в Гостомеле украинская "Мрия" оказалась на линии огня. Враг – уничтожил самолет. Мы скрывали это от своего ребенка. Мы очень скрывали. Мы знали, что это будет большая трагедия и все знакомые мне писали, а я им пишу – не пишите”, — рассказывает мама мальчика.

Об уничтоженной "Мрии" Бодя сам прочитал в Интернете. Мама говорит, он рыдал несколько часов и успокоили только благодаря таблеткам. Когда слезы высохли, Бодя предложил маме план – он попросил ее связаться с командиром "Мрии" Дмитрием Антоновым в соцсетях, мол, ему очень нужно с ним встретиться. Мама предложение сына всерьез не восприняла, но нашла страницу пилота и написала. Он теперь постоянно говорит, что мама плакала, когда написал Антонов. А я плакала от счастья за него”, – говорит Мама мальчика.

16-летний фанат "Мечты" Бодя

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Дмитрий не просто ответил, он согласился на встречу и пригласил Бодю на аэродром, где остается изуродованная "Мрия". Мальчик был так тронут, что начал молиться за самолет. Именно в этот момент мечтательный Бодя вспоминает главную цель своей встречи с Дмитрием Антоновым. У мамы в сумке деньги, которые он весь этот год собирал на восстановление "Мрии". "На самолет "Мрия", держи, на ремонт "Мрии". Возьми меня строить "Мрию", пожалуйста", — просит мальчик у пилота.

Дмитрий смущается, говорит, именно сейчас он занимается созданием благотворительного фонда для восстановления "Мрии". Это будет первый реальный вклад. Вот только фонд откроется – обязательно будут эти деньги внесены туда и это будет от тебя”, — говорит Антонов.

“Все понимают – война. Война, строить не будем. Но можно строить на бумаге, делать проект, и это именно то время, когда этим можно заниматься. А когда война закончится, то я считаю, если к тому времени все уже будет сделано, самое необходимое, самое строительство – два года, три года можно все сделать”, — добавляет он.

Господин Дмитрий обещает, что ее обязательно восстановят и мечта Боди о "Мрии" сбудется.

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