Эксклюзив ТСН
Маленькое чудо среди блэкаута: как читатели ТСН.ua спасли 73-летнего дедушку от холодного плена

Энергетический коллапс в Киеве бьет по самым слабым. Пока власти отчитываются, пенсионер на Данькевича месяцами выживал в темноте из-за долгов. Его пенсии не хватало даже на свет. Как читатели нашего сайта спасли мужчину от замерзания вместо соцслужб.

Пенсионеру из Троещины вернули свет

Анатолий Семяновский, которому вернули свет в дом

От энергетического кризиса и сильных морозов в Киеве больше всего страдают одинокие и пожилые люди. Особенно тяжела ситуация для таких категорий людей, проживающих на столичной Троещине, где сейчас с электричеством и теплоснабжением хуже всего в городе.

Показательна история деда Толи, который живет по улице Данькевича в Деснянском районе. Напомним, что районом руководит Максим Бахматов, назначенный на должность президентом Зеленским.

30 лет стажа и жизнь без света за долги

Анатолию Васильевичу Семяновскому — 73 года. С грустью в глазах он рассказывает, что похоронил жену и детей. И сейчас остался совсем один. У мужчины проблемы с коленными чашечками и ему трудно самостоятельно передвигаться. Потому почти все время находится в холодной квартире.

Дедушка со своим котиком Тохой

Дедушка со своим котиком Тохой

Рассказывает, что когда был молодым и здоровым, все время работал. На работу пошел сразу, как окончил киевскую школу №189. Сначала работал на заводе «Арсенал», а затем устроился водителем АТП 0904 и проработал 30 лет.

Но самое страшное в этой истории то, что мужчина живет без электричества длительное время. В его доме на Троещине свет исчез не после массированного российского обстрела, а его отрезали из-за долгов в 12 тысяч гривен.

«Не платил, потому что у меня пенсия 4 тысячи гривен, как на эти деньги прожить?», — рассказывает мужчина.

«Греем друг друга с котом»: выживание на Данькевича

Сейчас мужчине помогают соседи, которые часто к нему наведываются, а социальные работники приносят теплую пищу. Но за это время никто из чиновников не поинтересовался, почему у мужчины нет света, почему ему не начисляют субсидию, жив ли он еще в своей квартире на улице Данькевича.

На вопрос, как мужчина выживает в квартире без тепла и света, пенсионер говорит — как-то так.

«Надеваю несколько одежд, покрываюсь одеялом — как-то так. Жив. У меня есть товарищ — кот Тоха. Очень умный котик, он и греет меня, а я его», — говорит дедушка.

Пенсионер категорически не хочет уезжать из квартиры, говорит, если бы хоть свет был — можно было держаться и жить дальше. А еще очень благодарит своих соседей, которые к нему наведываются и помогают теплыми вещами и добрым словом.

Маленькое чудо среди тьмы

Читатели ТСН.ua осуществили мечту Анатолия Васильевича в последние дни января и вернули в его дом свет. За короткий срок удалось собрать нужную сумму средств, чтобы погасить все коммунальные долги мужчины.

Когда в квартиру вернули свет и мужчина надел новый и теплый спортивный костюм, дедушка сиял от счастья, и, кажется, даже немного забыл о своем котике Тохе, которого тоже не обделили вниманием. «Благодарю всех за помощь, я по-настоящему счастлив», — заметил Анатолий Васильевич.

