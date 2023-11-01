"Мало бомбят": в Винницкой области разоблачили коллаборантку, призывавшую РФ еще больше обстреливать Украину

В Винницкой области правоохранители разоблачили 38-летнюю коллаборантку, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Об этом говорится в ТСН.

"Мало бомбят", — это слова жительницы Винницкой области.

Женщина в соцсетях оправдывала российскую агрессию и радовалась, когда в Украину летели ракеты. Не отказалась от своих слов, даже когда к ней пришли полицейские.

"Да, я поддерживаю Путина, и что? Потому что я сама выросла в России. И что, что вы мне сделаете?", – нагло отвечала правоохранителям женщина.

Коллаборантке сообщили о подозрении. За поддержку России ей грозит уголовная ответственность, исправительные работы или арест на полгода.

Напомним, что в Николаеве приговорили к 5 годам корректировщика РФ, который призвал сбросить на Киев атомную бомбу и ставить портреты Путина.

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