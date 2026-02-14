Село Загаранча расположено всего в 40 километрах от румынского города Яссы. Фото: Оксана Боднар

Молдова остается разделенной между европейской перспективой и влиянием России: почти половина избирателей, которые не поддержали PAS на выборах в 2025 году, проголосовали за «Патриотический блок» — пророссийское формирование, возглавляемое бывшим президентом Игорем Додоном.

Расследовательские медиа в Кишиневе разоблачили целые сети аккаунтов с фальшивыми идентификаторами, которые распространяли российскую пропаганду в Telegram, TikTok и Facebook.

Румынский ресурс HotNews и местная журналистка Оксана Боднар поделились с ТСН.ua свидетельствами из Молдовы, собранными специально для информационного проекта ЕС EU NEIGHBOURS east .

Люди боятся высказываться откровенно, но ностальгируют по СССР

От севера до юга Молдова выглядит очень по-разному: есть общины, где общаются на румынском, а есть те, где употребляют русский, украинский или гагаузский языки. Учитывая сложность ситуации, люди пользуются разными источниками информации.

Даже в Кишиневе, столице страны, люди старшего возраста менее охотно соглашаются на фото- и видеосъемку и ответы на вопросы, тогда как молодежь более открыта — об этом свидетельствует репортаж HotNews .

«Было бы замечательно присоединиться к Европейскому Союзу, но в нашей реальности ЕС в нас не нуждается. Ситуация в стране сейчас такова, что мы даже не имеем нормального жилья, работа плохо оплачивается, цены растут, топливо дорожает — все дорожает. Я уже не говорю об образовании. Я студент, и это просто безумие», - сказал один из молодых людей.

В селе Наславча — самом северном населенном пункте страны на границе с Украиной — люди с недоверием относятся к журналистам, не хотят говорить и боятся, что могут иметь проблемы, если открыто выскажут свое мнение. Многие местные имеют родственников и в Украине, и в России.

Памятник в центре села Наславча. Фото: Hotnews

Село расположено более чем в 200 километрах от Кишинева, на берегу Днестра. Здесь проживает менее 800 человек, которые почти исключительно говорят на русском.

51-летняя Неля говорит, что она украинка, но ее сестра живет в России, где, по ее словам, «жизнь лучше, чем в Молдове, потому что там есть хорошая работа и зарплаты». Именно поэтому Неля не видит смысла во вступлении Молдовы в Европейский Союз.

«В советское время жизнь была более стабильной», — говорит другая жительница села, 45-летняя Валерия.

Еще одна жительница, Наталья, боится отвечать на вопросы, связанные с политической ситуацией в Молдове. «Завтра ко мне придет полиция, если я скажу вам что-то не то», — говорит она, добавляя, что ее семья родом из Беларуси.

Правительство в Кишиневе также не пользуется популярностью в этом селе — об этом свидетельствуют результаты как президентских, так и парламентских выборов. В условиях высокого уровня бедности в регионе люди негативно воспринимали призывы властей не брать деньги в обмен на голоса за пророссийские силы. «Люди брали эти деньги из-за бедности и нужды. Такая жизнь»,- объяснила одна из пенсионерок готовность местных продавать свои голоса.

Впрочем, один из жителей рассказал, что раньше работал в ЕС. «Там за один день зарабатываешь больше, чем здесь за месяц», — сказал он. Он хотел бы, чтобы молдаване имели возможность работать в любой стране Европейского Союза.

Влияние Румынии и помощь ЕС

Для молдаван, которые живут ближе всего к границе с ЕС — возле Румынии, — Россия кажется далекой не только на карте, но и в повседневной жизни.

Коммуна Загаранча в Унгенском районе расположена всего в 40 километрах от румынского города Яссы. Столица Молдовы — Кишинев — значительно дальше, более чем в 120 километрах.

В состав коммуны входят три села — Загаранча, Семень и Елизаветовка — с общей численностью населения 2 905 человек.

В коммуне реализован ряд инвестиционных проектов в рамках национальных программ, таких как «Европейское село», «Национальный экологический фонд» и программа «Европа дома», финансируемых за счет ЕС. По данным местных властей, общий объем европейских инвестиций в коммуну в период с 2021 по 2025 год составляет примерно 16 миллионов молдавских леев — более 810 тысяч евро.

Румыния при финансировании из программы SAFE Европейского Союза строит последний участок автомагистрали Unirii длиной 15,5 км, которая соединит населенные пункты Тыргу-Нямц и Яссы с Унгенами — уже на территории Молдовы.

Строительство моста через реку Прут. Фото: Оксана Боднар

На границе в рамках этого проекта будет построен мост через реку Прут, который соединит село Загаранча с коммуной Голешть в уезде Яссы. Новый мост будет иметь по две полосы движения в каждом направлении и пешеходные тротуары. Его длина превысит 260 метров, начальная ширина составит 13 метров, а затем мост расширят до 25 метров.

С обоих берегов Прута также обустроят подъездные дороги длиной по одному километру. Ожидается, что новый мост будет введен в эксплуатацию осенью 2026 года. Общая стоимость проекта — 30 миллионов евро, из которых 16,4 миллиона финансирует Европейский Союз.

Молдаване работают как в Европе, так и в России

Местный житель Виталие считает, что в случае вступления Молдовы в ЕС многие из тех, кто уехал за границу в поисках лучшей жизни, вернутся, чтобы строить будущее дома. По переписи населения 2004 года в Загаранче проживало 3 300 человек; сейчас — чуть больше 2 900.

«Если посмотреть вокруг, многие наши соседи уехали за границу, в Европу; есть и те, кто уехал в Россию, как-то зарабатывая на жизнь. В условиях, в которых наша страна жила с момента обретения независимости, жить было нелегко»,- говорит Виталий, добавляя, что в последние годы его семья почувствовала положительный эффект от европейских инвестиций.

Его дочь Кристина рассказывает, что до выхода в декрет работала в мэрии в рамках проекта, профинансированного средствами ЕС. «Мы никогда не думали об эмиграции; мы хотим жить в этой стране, работать здесь и воспитывать здесь наших детей»,- говорит она.

«Мое будущее — здесь»

В селе Семень семья Чимпоеш видит свое будущее именно в Молдове: мать Мария имеет двое детей — Рафаэля и Татьяну.

Семья ценит традиции и делится ими с миром. Фото: Оксана Боднар

Мария уже 18 лет работает медсестрой в районной больнице города Унгены после окончания местного медицинского колледжа. «Я люблю свою профессию и выполняю ее с преданностью и эмпатией к каждому страдающему человеку», — говорит она.

Рафаэль занимается в танцевальном коллективе «Unghenenii», а Татьяна играет на фортепиано.

«Мне нравится танцевать и популяризировать традиции Республики Молдова, нашего народа. Мы ездили в Румынию на различные конкурсы. Это страна, значительно более развитая, чем наша, — объясняет Рафаэль, — Но дома все равно лучше».

«Я тоже вижу свое будущее дома», — говорит Татьяна, которая также занимается народными танцами.

Автор: Ольга Консевич