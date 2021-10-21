Мало туристов и влияние урановых шахт: почему на Кировоградщине самый низкий уровень заболеваемости COVID-19

Мало туристов и влияние урановых шахт: почему на Кировоградщине самый низкий уровень заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавруса, у больниц — отсутствие очередей "скорых".

Несмотря на то, что соседние регионы уже горят, до Кировоградской области волна не докатилась. У приемного отделения главной "ковиднои" базы Кропивницкого — нет ажиотажа или даже оживления.

О том, почему Кировоградщина дольше всех сопротивляется коронавирусной волне — 20 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По словам главного врача Центральной городской больницы Александра Артюха, по состоянию на 20 октября в больнице — около 70 "ковидныхх" больных, что составляет около 30% от заполняемости коек.

Медики надеются, что как и весной, медицинского коллапса в больницах не будет и уверяют, что в городе достаточно медицинского персонала, мощностей больницы.

Также читайте Врач выступила за жесткие ограничения для невакцинированных украинцев и объяснила, почему болеют привитые

Распространение болезни тормозят прежде всего жесткие ограничения в городском транспорте — уверены в горсовете Кропивницкого.

Коммунальные автобусы и троллейбусы ездят полупустыми. На остановках — очереди. Люди недовольны, но уже привыкли и смирились.

Очереди и у центров вакцинации. Несмотря на то, что город в "желтой" зоне и особых ограничений невакцинированные пока не чувствуют — количество желающих привиться выросло втрое.

Коронавирус в Украине: Кировоградская область остается регионом с самой низкой заболеваемостью

Сейчас треть горожан уже привиты. Из них значительная часть — пожилые люди. Пенсионеров вакцинируют прямо возле их домов. Для этого были организованы выездные пункты вакцинации в коммунальном транспорте, которые выезжали именно в микрорайоны частного сектора, где проживает подавляющее большинство населения пенсионного возраста. Это также спасает больницы от наплыва пациентов — предполагают в городском управлении здравоохранения.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку