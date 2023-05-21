Маломуж разъяснил, за что арестовали разработчиков российских ракет "Кинжал": "Обманули самого Путина"

Трех разработчиков гиперзвуковых ракет "Кинжал" арестовали, потому что они подорвали "стратегическую основу боеспособности России". Их обвиняют в госизмене.

Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua. Также читайте Осталась маленькая дочь и жена: на фронте погиб депутат "В первую очередь, их арестовали после того, как запущен был первый "Кинжал" — он упал, но не нанес конкретного вреда конкретному объекту — даже гражданскому, не говоря о стратегическом объекте, на который был нацелен. были арестованы, четко позиционировали, что "Кинжалы" — это сверхоружие, которого нет в мире, которое "бьет в пять копеек" — конкретно в цель. наш, или "центр принятия решений", – отметил он. Маломуж подчеркнул, что разработчики "фактически обманули Путина", потому что ракеты не имеют сверхвозможностей, о которых они рассказывали главе Кремля. А тот свято верил в их могущество.

"Они хотели вроде бы реабилитироваться уже, даже в тюрьме, их партнеры по разработкам, и нанести массированные удары "Кинжалами". Сказать — мы все-таки пробьем систему ПВО, покажем, что "Кинжалы" работают. В первый раз сбили "Кинжал" ", вторично сбили все шесть "Кинжалов", которые они запустили. То есть три попытки завершились полным провалом. Поэтому полным провалом завершится и судьба этих разработчиков "Кинжалов", потому что они взорвали стратегическую основу боеспособности России. "Кинжалы" в системе угроз занимали передовое место", — подытожил он.

В России арестовали разработчиков ракет "Кинжал"

Напомним, трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых ракет "Кинжал", были арестованы. Власти обвиняют их в госизмене. Им грозит пожизненное. Среди ученых – Валерий Звегинцев, Александр Шиплюк и Анатолий Маслов.

Всего в Сибирском отделении РАН уголовного преследования подверглись 16 человек, включая экспредседателя, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых — 54-летний Дмитрий Колкер скончался в московском СИЗО сразу после ареста.

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