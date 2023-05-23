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Маляр ответила, могут ли ВСУ зайти на территорию РФ: "Участок Белгородщины – очень опасный"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Маляр ответила, могут ли ВСУ зайти на территорию РФ: "Участок Белгородщины – очень опасный"

Заместитель министра обороны Маляр прокомментировала возможность мероприятия ВСУ в РФ / Фото: скриншот с видео

Маляр отметила, что участок границы Белгородской области для Украины "очень опасный".

В Минобороны исключили возможность того, что украинская армия когда-нибудь зайдет на территорию РФ. Там подчеркнули, что Украина ведет цивилизованную войну, освобождая только свои оккупированные территории.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире "Завтрака с 1+1".

"Мы не ведем войны на чужих территориях. Мы это неоднократно доказывали и это говорим. И собственно то, как украинская армия ведет войну, мы показываем свою цивилизованность. Мы освобождаем свои территории в тех пределах, которые признаны в 1991 году. Все, что происходит внутри России, мы можем наблюдать, что там происходит. Мы понимаем, почему так происходит. Для себя мы понимаем, что этот участок границы для нас – очень опасен ( Белгородская область – ред.) ”, — сказала Маляр.

Как сообщалось ранее, в ВСУ рассказали, что добровольцы Легиона "Свобода России", которые второй день проводят операцию по "освобождению" Белгородской области, являются мощными. Такие действия оценивают как играющие на руку украинцам. Все работает на раскол России, ослабление ее режима и усиление недоразумений в Кремле.

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Дата публикации
Просмотры
1371
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