Малыш беженцев из Мариуполя стал единственным новорожденным в новогоднюю ночь в Днепре: в этом видят символизм

Младенец, окрестивший предвестником победы и символом непокорности, появился на свет в Днепре. Это была первая четверть века новогодняя ночь в городе, когда родился только один малыш. Сын супругов, которые чудом выбрались из Мариуполя и из-за оккупантов потеряли все, говорится в ТСН.

Что родит в час нового года да еще и единственная на весь Днепр, Ольга не представляла. “У нас были совместные роды, поэтому под звуки курантов мы были вдвоем. Мое желание сразу сбылось. Это часть моя! Это очень долгожданный ребенок! Очень! Наш подарочек в этом году”, — говорит женщина.

Воспитывали шестнадцатилетнюю дочь, имели собственный бизнес, радовались уютному дому, и счастливый мир этой семьи разрушили оккупанты. Вместе с девочкой супруги едва выбрались из разрушенного города.

“Они работали. Частные предприниматели. В первые дни войны у них все сгорело. Почти месяц они не могли уехать, потому что там были российские ракеты, было очень страшно. И вот они все начинают с нуля. И вот ребенок – это как подарок судьбы за те страдания, будем надеяться, что они оставили в том году”, — говорят врачи.

Уже на Днепропетровщине семья начала жизнь с нуля. Сил добавляло ожидания сына и поддержка даже совершенно не знакомых людей, рассказала роженица врачам. “Она приехала к вечеру 31 декабря. У нее буди схватки. Она хорошо родила. Ребенок с ним с самого начала. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Хорошо ест, хорошо спит. Такой голосистый, красивый, активный ребенок”, — констатируют медики.

Ольга верит, что у ее Данилки будет счастливая судьба. А родной Мариуполь он обязательно увидит еще освобожденным от чужестранцев и вполне мирным.

Единственный на все Днепр: малыш который родился в новогоднюю ночь удивил всех!

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