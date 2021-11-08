Малыш горел заживо, пока его мама ходила за водой: подробности трагедии на Львовщине

Малыш горел заживо, пока его мама ходила за водой: подробности трагедии на Львовщине

От барака, где сгорел ребенок, не осталось ни следа. Лишь разбросанная посуда, обгоревшая детская ванночка. На месте гибели мальчика поставили деревянный крест и свечку.

На Львовщине в самодельной палатке ромского поселения сгорел заживо годовалый мальчик. Произошло это возле свалки, где живут несколько семей, занимающихся сбором металла. Пока мама годовалого Сергея ходила за водой, палатка вспыхнула от самодельной буржуйки. В городском совете уверяют — и не подозревали, что на свалке живут дети. Теперь придут к ромам с проверкой.

Об этом 8 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Женщина обогревала свою палатку самодельной буржуйкой. Она и стала причиной возгорания, говорят спасатели.

Ромское поселение здесь уже семь лет. Жители сортируют мусор, ищут металл – с того и живут.

Не имела постоянного места жительства и многодетная мать Елена. Трое ее старших детей живут у родственников в Сваляве. А тут — возле Жидачевской свалки — она поселилась летом. О своем годовалом сыне хорошо заботилась, говорят поселенцы.

Новости Львовской области: в самодельной палатке ромского поселения сгорел заживо годовалый мальчик

В полиции уверены — своего малыша женщина оставила в опасности.

"Состоит на учете органов социальной опеки, получает социальную помощь от государства, однако, несмотря на это, проживает в палатке и в недостойных для содержания детей условиях", — отмечают правоохранители.

Что на свалке живут дети – не знали, уверяют в горсовете. Теперь пойдут туда с проверкой.

"Не было известно, что на территории свалки проживает мать с малолетним ребенком в таких условиях. Очень жаль, что никто не сообщил и стало известно уже по факту, произошедшему с ребенком", — говорят там.

Напомним:

23-летняя Елена, потерявшая сына, на скамье подсудимых. Сегодня ей выбирали меру пресечения. Суд вынес решение — на время следствия женщина будет под круглосуточным домашним арестом. Вследствие того, что жить на свалке она не может, должна вернуться в Закарпатье к родственникам и старшим детям. Следить за ее перемещениями будут с применением электронного браслета.

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