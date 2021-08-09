Мама была в дальний зале выпившая: подробности гибели ребенка в аквапарке Днепра

Мама была в дальний зале выпившая: подробности гибели ребенка в аквапарке Днепра

Свидетели говорят, что мальчик прыгнул головой вниз.

Трагедия в аквапарке Днепра — там погиб ребенок. Девятилетнего мальчика, который не имел признаков жизни, во взрослом бассейне заметил работник развлекательного комплекса.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Ребенка вытащили и пытались реанимировать, но медикам это не удалось. Как установила полиция, в момент трагедии 30-летняя мать была в другой части аквапарка. Из собственных источников ТСН известно, женщина была в нетрезвом состоянии.

Свидетели говорят, что мальчик прыгнул головой вниз. Причину смерти ребенка сейчас устанавливают. Полиция открыла уголовное производство и ждет, когда аквапарк предоставит видео с камер наблюдения.

Развлекательный комплекс сегодня закрыт, там объявили санитарный день.

Больше об этой истории смотрите в следующих выпусках ТСН.

Новости Украины: в аквапарке Днепра погиб ребенок

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