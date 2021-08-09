Мама была в дальний зале выпившая: подробности гибели ребенка в аквапарке Днепра

Свидетели говорят, что мальчик прыгнул головой вниз.
Трагедия в аквапарке Днепра — там погиб ребенок. Девятилетнего мальчика, который не имел признаков жизни, во взрослом бассейне заметил работник развлекательного комплекса.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Ребенка вытащили и пытались реанимировать, но медикам это не удалось. Как установила полиция, в момент трагедии 30-летняя мать была в другой части аквапарка. Из собственных источников ТСН известно, женщина была в нетрезвом состоянии.
Свидетели говорят, что мальчик прыгнул головой вниз. Причину смерти ребенка сейчас устанавливают. Полиция открыла уголовное производство и ждет, когда аквапарк предоставит видео с камер наблюдения.
Развлекательный комплекс сегодня закрыт, там объявили санитарный день.
Больше об этой истории смотрите в следующих выпусках ТСН.