"Мама говорила": что говорит о целесообразности шапочки современная медицина и где дети реже простужаются

"Мама говорила": что говорит о целесообразности шапочки современная медицина и где дети реже простужаются

Корреспондентка ТСН Марина Макущенко расскажет, какой эффект для здоровья имеют распространенные народные предубеждения, передающиеся из поколения в поколение.

Ни в Европе, ни в Азии культа шапочки не существует. В некоторых странах шапки с завязками вообще признаны опасными – из-за риска удушения. А реже всего дети простужаются там, где привыкли гулять простоволосые под дождем.

О том, что говорит о целесообразности шапочки современная медицина и примирит ли эта информация мам и бабушек, говорилось 4 ноября в четвертой серии познавательного спецпроекта "Мама говорила" в ТСН.19:30.

"Причиной этого уже является наша советская ментальность. Вопрос в том, что Советский союз был отгорожен от мира и от современных медицинских знаний. А с другой стороны — многие врачи были сторонниками традиционных подходов, к сожалению", — отмечает педиатр Алексей Рыков.

По словам специалиста, шапочка никак не защитит от развития отита, потому что это всегда есть осложнение вирусной респираторной инфекции, которое связано с заложенностью носа у детей.

Вирусы, а не холод – являются единственной причиной сезонных простуд. Хотя переохлаждение действительно может ослабить способность организма сопротивляться заразе.

"Если ребенок намокнет зимой в ледяной воде и после этого будет долго находиться на морозе, то, конечно, он заболеет. Если – это просто сквозняк – то он не может быть причиной заболевания ", – отмечает Рыков.

В свою очередь педиатр Анна Гиленко говорит, ребенку можно давать йогурт из холодильника, для того чтобы тренировать горло и чтобы ребенок не болел.

Детальнее смотрите в сюжете:

"Мама говорила" | Что современная медицина говорит о целесообразности детских шапочек

Напомним:

О том, какая должна быть температура дома, чтобы ребенку было комфортно – в нашем материале.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку