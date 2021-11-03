"Мама говорила": нужно ли купать новорожденных в ромашке, кипятить воду и класть на дно ванны пеленку

"Мама говорила": нужно ли купать новорожденных в ромашке, кипятить воду и класть на дно ванны пеленку

Корреспондентка ТСН Марина Макущенко расскажет, какой эффект для здоровья имеют распространенные народные предубеждения, передающиеся из поколения в поколение.

Из поколения в поколение, и из рода в род украинки на рассвете собирали травы для первой купели младенца. Запретные в мире растения – у нас до сих пор считаются невинным ритуалом, даже полезным. Но вводные изменились. Современные родители – не романтики и не хотят слушать бабушкины советы, предпочитая доказательную медицину.

О том, нужно ли купать новорожденных в ромашке, кипятить воду и класть на дно ванны пеленку — говорилось 2 ноября во второй серии познавательного спецпроекта "Мама говорила" в ТСН.19:30.

Вода: кипяченая или проточная

По словам педиатра Анны Гиленко, кипятить воду для купания – это традиция и не более того.

"Когда мы жили в хате — это была вода из колодца, которая не проходила никаких методов обеззараживания, то, действительно, ее надо было кипятить, чтобы хотя бы избавиться от бактерий, которые погибают при кипячении — сейчас в этом нужды нет ", — отмечает она.

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Более того – современная медицина бактерий призывает не бояться. Домашние микробы – детям нужны – говорят педиатры. Даже термин есть: бытовая иммунизация.

"Не надо гладить с двух сторон все белье даже для новорожденного ребенка, это (бытовая иммунизация — Ред.), когда мы не стираем при температуре 90 градусов, это, когда не происходит большая генеральная уборка, как в больнице — каждый день у нас дома, а ребенку дают ползать, сойти с коврика. Это площадки, где ребенок может съесть песок, вода, которую могут проглотить в водоемах ", — объясняет специалист.

Для того же, чтобы определить нужную температуру воды, можно воспользоваться термометром или просто погрузить локоть в ванночку.

Травы: успокаивают или травят

Добавлять травяные отвары врач не советует.

"Обычно у нас купают в ромашке и череде. Затем во время приема я вижу или желтую кожу, или сухую кожу. Череда подсушивает и раньше это было актуально, потому что были пеленки, которые не всегда можно вовремя сменить и, действительно, дети подпревали", — объясняет специалист.

Итак, традиционные отвары актуальны, только если вы мама, которая обходится без подгузников. И даже американские натуропаты призывают не баловаться с травами до трех месяцев. Помимо риска аллергии – доказано, что подогретая трава может выделять эфирные масла, а для младенцев это токсины.

"Это успокоение после купания в травах — может быть просто влиянием той или иной травы на нервную систему — это не есть успокоение естественное, это просто токсическое влияние ", — говорит Анна Гиленко.

Купание в пеленке: архаизм или ноу-хау

В чем смысл купания малышей в пеленке все давно забыли. Чтобы понять роль пеленки – надо вспомнить, в чем купали детей. Так, ванночка 17 века представляла собой универсальную посуду, в которой и тесто месили, и белье стирали, и купали младенцев. Именно для того, чтобы защитить нежную кожу от щепок и грязи, деревянные корыта закрывали тканью.

Но оказывается, что ткань на чистой ванночке – отнюдь не архаизм. Академия педиатрии в США, британские педиатры – советуют купать именно так. Украинскую традицию переизобрели и научно обосновали.

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Татьяна – сертифицированный тренер, которая учит плавать малышей в бассейне, но до двух месяцев учит дома по науке купать в пеленке. Теперь, говорит, – не для физической защиты, а для психологической.

Малышей, ненавидящих водные процедуры, советует заворачивать в пеленку, чтобы зафиксировать в положении эмбриона – то положение, в котором они привыкли быть в утробе, а затем без резких движений погружать в воду.

Следует отметить, что этот прием срабатывает только до двух месяцев, чтобы вернуть ребенку доверие к воде, а маме – спокойствие.

Вывод: врачебное разрешение есть на измерение локтем температуры оды и на купание в пеленке. Предостерегают не баловаться с травами до трех месяцев и не увлекаться стерильностью.

"Мама говорила" | Нужно ли купать новорожденных в "целебных травах"

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