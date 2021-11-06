"Мама говорила": нужно ли стричь ребенка в один год и как это влияет на шевелюру во взрослой жизни

"Мама говорила": нужно ли стричь ребенка в один год и как это влияет на шевелюру во взрослой жизни

Корреспондентка ТСН Марина Макущенко расскажет, какой эффект для здоровья имеют распространенные народные предубеждения, передающиеся из поколения в поколение.

Пострижины – древний украинский ритуал, который до сих пор проводят по инерции, оставив все его предназначения в позапрошлом веке. В то же время адепты ранней стрижки убеждены: это улучшает волосы.

О том, нужно ли стричь ребенка в один год и как это влияет на шевелюру во взрослой жизни — говорилось 5 ноября в заключительной серии познавательного спецпроекта "Мама говорила" в ТСН.19:30.

По словам антрополога Дарьи Анцибор, в давние времена украинцы поколениями жили в закрытых громадах и новорожденными не хвастались. Первый год был критическим для малышей, потому что ребенок мог не пережить его.

"Раньше были действительно страшные цифры (детской смертности – Ред.)", — отмечает эксперт.

Каждый третий мальчик, более четверти девочек – умирали во время родов или в первые годы. Детей убивали инфекции. Поэтому показывали ребенка чужим – уже когда окрепнет – в 2, иногда в 5 лет. Стригли и выводили в люди. Следовательно, означали пострижины приобщение к громаде.

Теперь младенцев практически из родильного дома видит весь мир, так что рациональной потребности в пострижинах больше нет.

"Ровные волосы или кудрявые, тонкие или толстые, русые или черные — это все генетически запрограммировано внутриутробно", — объясняет трихолог Татьяна Мельничук.

Какими будут волосы человека – определяется на 2-3 месяца беременности – говорит она. Окончательно замысел природы проявляется только в подростковом возрасте – до того и цвет, и структура волос может меняться несколько раз. Но никакие стрижки не способны поменять генетику.

Детальнее смотрите в сюжете:

"Мама говорила" | Пострижины – стоит ли обрезать ребенку волосы в один год

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