"Мама говорила": нужны ли супы в рационе и как отказ от жидких блюд влияет на здоровье

"Мама говорила": нужны ли супы в рационе и как отказ от жидких блюд влияет на здоровье

Врачи говорят, что чрезмерное потребление супов может навредить здоровью.

Журналисты ТСН в спецпроекте "Мама говорила" разбирались в том, откуда у украинцев появилась незыблемая вера в необходимость супов и действительно ли отказ от редких блюд может негативно повлиять на здоровье.

Об этом 3 ноября говорилось в сюжете ТСН 19:30.

На карте Украины названия по меньшей мере четырех сел произошли от Юшки, а 26 – заварены на слове Борщ. Еще 11 населенных пунктов пошли от Капусняка, в 12 жили когда-то фанаты Крупника, и также есть село Холодник.

Также читайте Тыквенный сезон: что предлагают украинские производители и какие блюда советуют приготовить повара

Хозяйка Орияна выросла на супах, однако ныне сменила гастрофилософию: готовит все, однако редким блюдам приоритет не придает. Женщина уверяет, что, несмотря на преимущественное отсутствие супов в семье, никто из детей на проблемы с пищеварением не жаловался.

Однако мама Орияны настаивает на необходимости супов в рационе и ругает дочь за "реформы". Поэтому хозяйка решила поучаствовать в эксперименте и сначала поехала вместе с младшим сыном Велесом к врачу.

Тот изучил копрограмму ребенка, провел измерения, осмотрел и опросил, а затем подытожил: "Парень здоров. Единственное, что мне не понравилось — очень много перекусов".

То, что Велес и по внешнему виду, и по медицинской справке здоров, бабушку не смущает. Больше недели она для эксперимента кормила мальчика разнообразием супов: томатным, овощным, мясным, гречишным.

В итоге, по медицинским параметрам Велес как был, так и остался здоров.

"Для того чтобы ребенок нормально ходил в туалет, нужно, во-первых, достаточное количество клетчатки: мы получаем за счет овощей, фруктов, круп, цельнозерновых злаков, и во-вторых — жидкость", — указывает врач и добавляет, что совсем необязательно, чтобы все это было в супе, ведь достаточно просто пить жидкость.

В то же время чрезмерное употребление жидких блюд может навредить, ведь жевание – начало пищеварения. "Если ребенок питается преимущественно полужидкой пищей, не требующей пережевывания, он не стимулирует свои органы кишечно-желудочного тракта на другую ферментативную активность", — отмечают врачи.

Кроме того, жевание жесткой пищи формирует прикус. Так что как только молочные зубы Велеса сменятся на постоянные — стоит вернуть обычный рацион.

А миф о необходимости первого блюда еще сто лет назад создали советские диетологи, когда писали меню для детсадов и заводов. Супы – это выгодно, а еще – ментально близко. Пусть они остаются в рационе, и иногда не по графику, а по вдохновению.

Детальнее смотрите в сюжете:

"Мама говорила" | Угрожает ли здоровью украинцев отказ от супов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку