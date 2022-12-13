Мама любит зятя и не видит ничего страшного: в Кременчуге от своего сожителя забеременела 15-летняя девушка

В Полтавской области стало известно о беременности 15-летней несовершеннолетней девушки. Об этом факте правоохранителям сообщили медики.

Эту информацию ТСН подтвердили в полиции Кременчуга.

"По факту открыто уголовное производство по статье "Половые отношения с несовершеннолетним лицом". Известно, что девушке 15 лет, мужчине — 23. Также в Кременчуге зарегистрирован еще один подобный случай — забеременела 14-летняя девушка. По этому факту тоже открыто уголовное производство", – рассказала пресс-офицер полиции Кременчуга Анна Васенко.

По сообщению местных СМИ, у 15-летней девушки нет претензий к 23-летнему мужчине — они уже несколько месяцев живут вместе. Мать девушки называет его зятем и говорит, что любит как родного.

Напомним, что 13-летняя школьница из села Дроздовцы в Черниговской области родили ребенка от 17-летнего сожителя. Полиция открыла уголовное производство. Также во Львовской области одной из самых молодых мам в Украине стала 12-летняя девочка. Она забеременела от своего 14-летнего двоюродного брата.