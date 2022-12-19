"Мама, мы здесь все погибнем?": 9-летний мальчик из Сум пережил ужасы войны благодаря написанной собственной книге

Когда вокруг раздавались взрывы, он спрашивал у мамы: "Мы все умрем?", а она уверенно ответила: "Нет, потому что твоя книга должна увидеть свет". Это история 9-летнего мальчика из Сум, который пишет сказки и очень хотел издать книгу, чтобы подарить ее тяжелобольным деткам, чтобы поддержать их, говорится в ТСН.

9-летний Илья надиктует маме тексты своей будущей книги — это будет продолжение "Большого лесного приключения", печать которого была под большой угрозой. Если бы не усилия родителей – книга маленького сказочника так и осталась бы на черновиках. "Было очень страшно, были очень громкие выстрелы, и я в руках держал Кабанчика и плакал", — вспоминает мальчик.

Любимая игрушка Кабанчик и стала главным героем его рассказов. “О том, что может делать сила дружбы. Я его в сказке Зем назвал. Главный герой”, – делится Илья.

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Писать рассказ Илья начал в 8 лет. Тогда интересовался микробами и грибами, и родители купили ему на день рождения микроскоп. Микробы стали и первой пробой пера. Все, чем восхищался Илья, он переносил на страницы своих рассказов. Перед войной начал писать о лесных зверьках. "Искали они все вместе Лосяша Лосяшковича, но в препятствии им была опасна Акула, страшный Гепард, лживый Равлер и Злой Фермер", — рассказывает ребенок.

Как раз в то время, как вспоминает Илья, в школе объявили конкурс сказок. Он загорелся идеей, потому что лучшие произведения школьников должны были передать в детскую больницу. “Деткам, которые тяжело болели, чтобы им как-то помочь. Я очень хотел им помочь, решили ее отдать. Напечатали книжечку, положили ее в портфель, а на следующий день началась война», – рассказывают в семье Ильи.

Да его книга, наверное, и лежала, если бы не один драматический момент, говорит мама. “Он сидел и дрожал. Я понимала, что это не холод, совсем другие эмоции. Он на меня взглянул и сказал: "Мама, мы здесь все погибнем?", "Нет, сын, мы будем жить все, потому что твоя книга должна увидеть мир, твоя сказка, в которой добро побеждает зло", — рассказывает мама.

С тех пор Илья с родителями делали все, чтобы эта мечта и обещание сбылись. На днях – это произошло. Настоящие книги с яркими обложками появились из издательства. «Большое лесное приключение» авторства 9-летнего Ильи Отрошенко увидело свет. "Здесь у нас 50 экземпляров, которые Илья отдает деткам, для поднятия настроения, для того чтобы они верили в чудо, в сказку", — говорит мама сказочника.

"Для нас, выход этой книги — это символ, знак того, что все будет хорошо, любые цели, которые мы себе ставим, желания обязательно должны осуществиться", — добавляют родные.

Вместе с родителями Илья отправляет книги по почте в Киев, где уже за исполнение мечты мальчика берется ТСН. В больнице Охматдет во время праздничного концерта ведущая Соломия Витвицкая передает книги и пожелания от Ильи маленьким пациентам. “Очень желаю, чтобы вы скорее поправились и как можно чаще улыбались. Мы ведь – Украина и сила”, — говорит ведущая.

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