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Мама погибшего бойца из Луцка отдала миллион на ВСУ из компенсации за смерть сына

Автор
Валерия КовалинскаяВалерия Ковалинская
Дата публикации
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4725
Время на прочтение
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Мама погибшего бойца из Луцка отдала миллион на ВСУ из компенсации за смерть сына

Фото: pixabay.com

Женщина даже не знала, что сын в армии, была уверена, что он волонтер.

Мама погибшего бойца передала на ВСУ миллион гривен, полученных после смерти сына на войне, говорится в ТСН.

Женщина сама из Луцка и не желает называть своего имени. Известно, что она не знала, что сын ушел воевать, он говорил, что уехал на войну как волонтер.

О желании передать средства на закупку необходимого для военных женщина сообщила на день Святого Николая. Ее сына звали Николай Николаевич.

На переданные средства купили три дрона с тепловизорами, три ноутбука и зарядные станции и уже передали в Бахмут.

Боец, доставивший все это на передовую, сообщил, после поездки в Донецкую область обязательно поедет к матери бойца, чтобы ее лично поблагодарить. “Она говорит, что я получила компенсацию за потерю сына и хочу миллион отдать. Меня это берет, если честно, потому что мы с 2014 года в этой беде и за 8 лет я такое вижу впервые, где мама потеряв сына, отдает, от себя отрывает, и у нее в голосе уверенность, она знает, что она делает”, — говорит волонтер “Фартовый”.

Бойцы на передовой записали для женщины благодарность.

Напомним, в Прикарпатье неравнодушные восстановили дом, в который "Калибр" залетел в окно. В доме находилась мама с 3-летним ребёнком, им повезло, что ракета не разорвалась. Обезвредить ее было непросто, в ней почти полтонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

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Дата публикации
Просмотры
4725
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