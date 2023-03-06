Мама погибшего бойца осуществила мечту сына: в Харькове открылась кофейня памяти

Мать погибшего бойца спецподразделения "Кракен" осуществила мечту своего сына и открыла кофейню. Заведение назвала его позывным "Паломник" и украсила пикселем, маскировочными сетками, а также десятками фотографий погибших собратьев сына. Посетители приходят не просто выпить кофе, но и вспомнить павших и почтить их память, говорится в ТСН.

Авилов Андрей на позывной "Паломник" погиб седьмого сентября во время освобождения Балаклеи. Уже пять месяцев его мать каждый раз приезжает привозить на могилу любимый напиток сына — кофе с молоком. "Снаряд попал в место, где они располагались и они сразу же.. У него была мечта открыть или кафе, или кальянную", — рассказывает женщина.

Поэтому через пять месяцев после смерти Елена открывает небольшое кафе и назвала в честь сына — его позывным "Паломник". “Это место – это не бизнес. Это место памяти”, – убеждает она.

Первыми посетителями стали собратья "Паломника". Сюда приезжают не просто выпить кофе, а вспомнить своих друзей и поддержать потерявшую сына мать. "Понимаете, это мой первый друг на войне вообще. Лично для меня это очень символическое место. Потому что многих собратьев мне не хватает и хоть как-то здесь их можно увидеть”, — говорит один из побратимов.

Сразу на входе находится стена памяти, где фото погибших бойцов спецподразделения “Кракен”. Харьковские добровольцы в первые дни полномасштабного вторжения объединились в диверсионно-разведывательное подразделение. Освободили десятки населенных пунктов.

На стене памяти Елена прикрепила последние сообщения сына и фото наград, он на войне с 14-го года. “Андрей никому не сказал, куда он уехал. Я не знала. Я уже в соцсетях читаю, что Балаклея, увольнение Балаклеи. Я звоню сыну, а уже выключен телефон”, – вспоминает мама бойца.

Кофейня стала местом силы для Елены. Женщина приглашает сюда близких других погибших бойцов Кракена, чтобы поддержать друг друга. “Я понимала, как мне больно, как больно другим родным. Я пыталась найти их, я пыталась пообщаться. Нашла маму Дипа”, — рассказывает женщина о еще одной маме бойца, который погиб с ее сыном в мгновение ока и похоронены они также рядом.

Кофейню оформили в военном стиле – стены с пикселем, вместо занавесок маскировочные сетки, в углу трофеи бойцов. В меню кофе и любимые блюда сына. Мама воина говорит: большой прибыли от кофейни и не ожидает, чтобы только люди знали, благодаря кому Харьков сейчас свободен.

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