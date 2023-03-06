"Мама расплакалась": как спасали новорожденную девочку от стай тараканов и мусора до потолка в Киеве

В полиции Киева рассказали подробности спасения новорожденной девочки от полчищ тараканов в загроможденной до потолка в квартире.

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua старший инспектор Голосеевского управления столичной полиции Виктория Пономарева, на днях в полицию Киева поступило сообщение от медицинского учреждения Голосеевского района о том, что 21 февраля была выписана женщина с новорожденным ребенком, проживающим на улице Ломоносова. Однако в дальнейшем во время проведения медицинского патронажа мать перестала отвечать на телефонные звонки и дверь своей квартиры не открывала. Чтобы проверить и не допустить противоправных действий в отношении ребенка, инспекторы ювенальной превенции вместе со специалистами Службы по делам детей и семьи Голосеевской районной в Киеве государственной администрации немедленно отправились в семью.

"Из-за груды мусора в квартиру было очень трудно зайти. В комнате, где находился младенец, между мусором и потолком было только небольшое пространство. Туда во время обследования квартиры удалось пролезть только одному мужчине. Выяснилось, что этот ребенок в возрасте всего две недели у 44-летней женщины уже четвертый, но мать лишена родительских прав на других детей, — сообщила Виктория Пономарева. - Насколько известно, женщина не злоупотребляет алкоголем. Во время извлечения ребенка женщина плакала, сожалела и обещала исправиться. Дальнейшую судьбу новорожденной решат соцслужбы и суд".

По данным полиции, ребенок, находясь в захламленном доме, подвергался опасности из-за груды мусора, вони, отсутствия коммуникаций и тараканов. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей.

Напомним, в Киеве произошел масштабный пожар, который начался после взрыва. На месте уже работают столичные спасатели, тушащие частный дом.

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