Мама с дочерью и влюбленная пара: стало известно, кто погиб в аварии маршрутки под Черниговом

Мама с дочерью и влюбленная пара: стало известно, кто погиб в аварии маршрутки под Черниговом

В аварии скрыты трагедии целых семей.

Черниговщина в трауре за 13 жертвами произошедшей накануне смертельной аварии — фура столкнулась с маршруткой. Все погибшие были пассажирами микроавтобуса.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В морг, куда доставляли тела погибших, приезжают родные, которые забирают их для захоронения. С большинством будут прощаться в ближайшие два дня.

Опознание тел погибших накануне продолжалось допоздна. Первым выяснили личность водителя маршрутки, у которого у аварии не было никакого шанса выжить. Это Александр Мартыненко, как видно из фотографий в социальных сетях, у мужчины осталась большая семья - жена и двое детей/

В аварии многие семьи потеряли своих близких. В одной семье потеряли сразу двоих – маму и дочь – Нину и Юлию из Борзны. Большинство погибших именно отсюда. Также погибла влюбленная пара Ярослав и Виктория. Еще одной погибшей стала Наталья, женщина как раз ехала переоформлять инвалидность. У нее осталось трое взрослых сыновей.

Среди погибших и муж одной из тех, за жизнь которых борются врачи после ДТП. Пара в прошлом году также попала в новости, у них сгорел дом.

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В крупнейшей по смертности аварии в этом году также еще есть 7 человек? получивших разные травмы. Врачи говорят, что то, что они пережили первые сутки, дает надежду. Известно, что 16-летний юноша, который находится в детской больнице, имеет сложные два перелома, его состояние тяжелое. Один мужчина, который в Областной больнице, имеет открытую черепно-мозговую травму. Еще четыре человека, находящиеся в местной больнице №2, приближаются в своих состояниях к средней степени тяжести и уже при сознании. Состояние еще одного человека из этой больницы все еще вызывает беспокойство у врачей.

Среди травмированных и водитель фуры, его задержали.

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