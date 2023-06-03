Мама умерла, а отца давно нет: из Нью-Йорка из-под обстрелов спасли трех сирот

ТСН для детей, которые в последние годы видели только войну, устраивает небольшой праздник.

Из поселка Нью-Йорк уже вывезли троих детей из одной семьи, оставшихся сиротами, говорится в ТСН.

Семилетнюю Аню со старшей сестрой и братом привезли в Киев из поселка Нью-Йорк на Донетчине. “Нам все окна разбили и дыру в фундаменте сделали. Если сильно стреляли, то у нас подвал сыпался. Мама боялась, что подвал рухнет”, — рассказывает ребенок.

Они до сих пор не могут до конца понять, что мамы нет. Она болела и умерла несколько недель назад, отца не стало раньше. Сирот забрали родные. Тетя Лера рассказывает, что уезжать из Нью-Йорка с детьми не планировали, но к ним пришли полицейские. “Нам детей не оставляют, потому что там сильнее, чем здесь. Нам их не оставят. Потому нам дали время, чтобы найти, куда их можно было вывезти”, — рассказывает женщина.

Эвакуированные дети из Нью-Йорка

В Нью-Йорк долетает вражеская артиллерия и минометы каждый день. “За 3 дня до этой эвакуации тоже вывозили семью и попали под обстрел. Били прицельно по нашему авто”, — вспоминает полицейский экипаж "Белый Ангел" Павел Дяченко.

Детишек из Нью-Йорка в Киеве приютила двоюродная сестра. Алина с мужем и дочерью уехали из Донетчины в прошлом году. В столице снимают жилье. “Я их няньчила. Я не могу их бросить”, – говорит она.

ТСН для детей, которые в последние годы видели только войну, устраивает небольшой праздник и отправила малышей в зоопарк.

Двоюродная сестра же мечтает: хочет оформить опекунство. В свои 21 у нее теперь будет четверо детей.

В семи населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей. По решению координационного штаба – обязательная эвакуация будет проведена в Железном, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское. Несмотря на постоянные обстрелы, там до сих пор живет 239 детей.

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