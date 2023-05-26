Мама утверждает, что ребенка похитили, а поисковики снова прочесывают лес и водоемы: четвертые сутки поиска 2-летней Виолетты

2-летнего ребенка ищут на Харьковщине в селе Скрипаи. Виолетта Мужичук исчезла со двора дома еще 23 мая вечером. Четыре сотни волонтеров, правоохранителей и спасателей уже четвертые сутки обследуют село и близлежащие лесополосы, впрочем, пока результатов нет, говорится в ТСН.

С десяток поисковых отрядов съехались в село Скрипаи, уже второй раз прочесывают лес. “Так, как это третьи сутки и ребенок вряд ли будет в сознании. Он, скорее всего, где-то лежит. Просматриваем места, где она могла лечь, свернутся калачиком или просто лежать — ямы, травой прикрытая”, — говорят поисковики.

За четыре дня полиция, волонтеры, кинологи и местные обследовали более сотни километров. В зоне особого внимания – территория у леса. "Нашли следы в лесу. Почему мы сейчас и максимально стараемся пройтись по этому лесу. Но там такие кустарники, что по нашему мнению ребенок там не мог пройти. Но все равно мы просматриваемся”, — добавляют в полиции.

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“Ребенок такого возраста может даже не выйти на тропу, когда его ищут люди и зовут. Бывает такое, что даже если увидит взрослого, ребенок может попытаться спрятатся. Маленькие дети, которые исчезают в возрасте 2-3 лет – шансы на второй-третий день критически снижаются”, — говорят в поисковике.

Местность в селе достаточно сложна для поисков, говорят волонтеры — здесь и озеро, и болота, и густая лесополоса. Водоемы обследуют уже второй раз.

Последний раз ребенка видели вечером 23 мая. Девочка вместе с братом-близнецом играла на собственном дворе. В дом мальчик вошел уже один. “Я вышла, а ее нет нигде. Я по соседям, я в центре, я по туалетам. Ему 2,5 года, я говорю: “Где Виолетта? Виоллетту забрали?”. Я спрашиваю: "Виоллету забрали на машине?" Он говорит, что да”, – говорит мама ребенка.

Женщина уверена, что ребенка украли, ведь в тот день соседи слышали, как по их улице проехала машина, здесь они редко ездят. А уже через полчаса родители заметили, что ребенка нет.

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В семье четверо детей. Уже год как мать ухаживает за ними, ведь отец пошел воевать. Как узнал, что случилось, сразу же поехал домой и присоединился к поискам. Мать дежурит дома на случай, если дочь вернется.

Полиция работает над всеми версиями исчезновения ребенка. Впрочем, пока ничего не разглашают. “Чем больше времени проходит, тем меньше шансов найти ребенка живым. Поэтому мы в первые дни привлекали квадрокоптеры с тепловизорами. Работаем до последнего”, — подчеркивают полицейские.

Правоохранители просят звонить на 102 всех, кто имеет любую информацию о местонахождении ребенка. Виолетта худенькая, имеет темно-русые волосы, ее рост с метр. В день исчезновения одета была в белые штанишки и красную курточку.

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