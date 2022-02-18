Мама в армии, а отец привлекал к застолью: за 14-летним юношей, до смерти забившим гостю папы, не замечали агрессии

Мама в армии, а отец привлекал к застолью: за 14-летним юношей, до смерти забившим гостю папы, не замечали агрессии

Мужчина заметал следы преступления за сыном.

14-летний школьник подозревается в жестоком убийстве 55-летней женщины, которая пришла к его отцу на застолье. Парень признался, что не поделил с ней сигареты, а затем стал избивать всем, что попадалось под руку.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Трагедия произошла в квартире в центре города. Отец школьника пригласил к себе на рюмку 55-летнюю женщину. Подросток присоединился к застолью, а уже через несколько часов жестоко убил гостю. Следы крови на стенах до сих пор напоминают о жутком убийстве. В полиции рассказывают, женщина и подросток поссорились, когда хозяин дома ушел спать. «Юноша избил женщину сковородой и скалкой, после чего ушел из дома», — рассказывают в полиции.

От многочисленных ударов умерла женщина. А отец, рассказывают в полиции, проснувшись утром и увидев умершую, решил скрыть преступление. Тело выбросил в нескольких метрах от дома. «Тело нашли вблизи свалки у двора, где расположены жилые дома», — добавляют в полиции.

И когда копы вышли на след отца с сыном и опросили их – школьник во всем признался. Мотив потряс даже правоохранителей, мол возмутился тем, что женщина без разрешения взяла его сигареты.

В квартире, где произошло убийство, дверь никто не открывает. Соседи шокированы и признаются, хоть старшеклассник и был неприветлив, такого от него не ожидали, уверяют, что во всем виноват алкоголь. Отец начал пьянствовать два года назад, когда жена подписала контракт с армией и уехала из дома. Сын вскоре тоже присоединился к застолью.

«Все из Дунаевцев бомжи, которые были, все туда к Ваське. Я Василия просил, говорил, что чем-то закончится роковым. Музыка до утра, поют, танцуют, толкутся. Оно к тому шло, мы не раз их просили, предупреждали», – рассказывают соседи.

14-летнего школьника подозревают в жестоком убийстве 55-летней женщины

О том, что в семье не все хорошо в школе девятиклассника знали. Через систематические прогулы ученика учителя даже обратились в соцслужбы. Однако агрессии, говорят, за ним никогда не замечали. «Конфликтов с одноклассниками или учениками школы у него не было. Шокированы очень», — говорит директор школы Оксана Калиновская.

Семья, действительно, была на учете – подтверждают в службе по делам детей. Но уверяют, во время их визитов дома у мужчины с сыном все было хорошо. «Ни раз в алкогольном опьянении мы не видели ни сына, ни отца. Подозрительного ничего не было», — утверждают в ведомстве.

Однако за это же время полиция составила на мужчину 4 протокола за распитие алкоголя с сыном и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Почему этого не знали соцслужбы, сейчас выясняется в городском совете.

Сейчас школьник в изоляторе, его ждут многочисленные экспертизы. Если его вину докажут, он будет нести полную уголовную ответственность, ведь уже 14 лет. Связаться с его матерью соцслужбы не могут. Будут ли привлекать к ответственности отца, правоохранители еще решают.

Читайте также:

В Луганской области нашли трупы школьницы и 19-летнего парня: полиция сообщила детали

Донецкая железная дорога ограничила движение поездов на станцию Фенольная из-за утреннего вражеского артобстрела

Прошла 10 километров пешком: в Ровенской области пропавшего ребенка искали сотни человек (фото)