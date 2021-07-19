Мама в реанимации: как родные помогают выжить детям в отделениях интенсивной терапии

Однако в Украине местами действует запретительная советская медицина.

ТСН продолжает рассказ об отделениях реанимации в Украине. В то время, когда весь цивилизованный мир считает маму с ребенком нераздельным целым — в некоторых реанимации в Украине к детям не пускают родителей и привязывают их за ручки и ножки бинтами к кровати будто бы с хорошей целью: чтобы не выдергивали катетер. Но ведущие медики убеждены: даже если ребенок выживет после такого лечения — психологическая травма останется до конца жизни и может привести к судорогам и энурезу.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.Тиждень.

Эти дети даже вылечив тело — получают пожизненную психологическую травму. Во всем цивилизованном мире мама или папа около малыша является научно обоснованным медицинским предписанием. Огромное количество экспериментов доказала, если мама берет ребенка на руки, у ребенка улучшается сердечный ритм и выравнивается дыхание. А уровень гормонов стресса в крови — адреналина и кортизола снижается до минимума. Поэтому даже таблетки и капельницы начинают действовать значительно эффективнее и быстрее. Но в Украине до сих пор господствует принцип советской запретной медицины. Хотя принципиальная позиция Минздрава и куча прогрессивных больниц.

Павел Сильковский — ведущий украинский анестезиолог. Он один из тех, благодаря кому в 2016 году Минздрав издал революционный приказ № 592 о круглосуточный доступ к реанимациям. Потому что это поможет выздоровлению больных. Но вот в первой столичной больнице нам объясняют, что родители им мешают, поэтому общенациональный приказ они трактуют своим способом.

Анастасия Леукина — председатель общественной организации "горизонтали". Ее маленький сын умер 17 лет назад за закрытыми дверями реанимации, без мамы. С тех пор Анастасия борется за доступ к пациентам и является инициатором решения Минздрава об открытых реанимации. Но украинцы до сих пор мало знают о своих правах

Ведущие украинские врачи говорят, если бы маму пустили к ребенку, шансов выжить у него было бы больше. Например, заведующий реанимационным отделением центра детской кардиологии МЗ Украины Вадим Ткачук считает, что присутствие родителей край важна для лечения детей, поэтому здесь в ведущей кардиоклинике в реанимацию родителей пускают круглосуточно.

У каждого врача свой подход к лечению — признает анестезиолог Павел Сильковский. Но привязывания пациентов, говорит, может быть оправдано только в крайних случаях. Мама рядом легко решает большинство проблем. Врач лечит, а мама может стать частью команды и не нужно инвестиций или дорогостоящей аппаратуры, нужно только изменить свое мышление.

А Минздрав должен наконец-то объяснить больницам обязательность выполнения общенационального приказа № 592. Ведь, как показывает практика, многие врачи готовы его выполнять с умными карантинными требованиями, уже после одного разговора.

Ирина Матвиенко, Анна Махно, Владислав Лазарь

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