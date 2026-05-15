"Мамочка, я дома!": как Украина встречала освобожденных из плена воинов - щемящие видео и фото

В Украину вернулись защитники, которые были в плену

Две сотни защитников, а также четверо гражданских уже дома. Самая старшая освобожденная - женщина 1940-го года рождения, самому молодому защитнику - 21.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная была среди тех, кто встречал наших прямо на границе на Черниговщине.

Встреча освобожденных из плена украинцев

Четыре автобуса с освобожденными из плена заезжают тихо - без клаксонов. Но в окнах столько радости, что она ощущается физически. Из плена возвращаются 205 украинских защитников: морпехи, десантники, пограничники. Большинство из них провели в застенках четыре года. Здесь встретились те, кто воевал вместе, и те, кто познакомился уже в плену.

Обмен пленными 15 мая

В этот раз среди уволенных много офицеров - 54 человека, такого не было уже давно.

Богдан Охрименко, представитель Координационного штаба: "Сегодня домой возвращается 205 наших военнослужащих, и общее количество возвращенных на сегодня составляет 9253 человека".

Первые звонки военных домой

Только ступив на родную землю, ребята начинают звонить родным. Эти короткие фразы в трубку невозможно слушать без слез:

"Мамочка, я дома. Я очень сильно тебя люблю".

"Мама, жди, скоро буду дома".

"Я тебя люблю, целую доченька!".

"Ма, да ничего, все, не переживай, ма, все будет хорошо. Все, теперь все будет по-другому, ма".

"Солнышко, не переживай, я дома".

"Я люблю тебя. Я тебя люблю. Перезвони маме, скажи, что все в порядке. Подготовь ее".

Защитники обнимают журналистов просто потому, что мы - украинцы, а они - наконец-то вернулись.

Яблоки со вкусом меда

В толпе Наталья Нагорная находит старого знакомого - Александра Егорова. Мы знали его как пресофицера еще в 2020-м под Мариуполем. Он прошел Еленовку и этапы по всей России, вплоть до Удмуртии. В его руке - яблоко. Такой роскоши он не видел годами.

Александр Егоров: "Вместо тысячи слов - все будет Украина. Четыре года. Четыре года, один месяц и один день".

Свои драгоценные яблоки за собой носит едва ли не каждый.

День рождения на свободе

Для одного из защитников, Сергея, этот день стал двойным праздником - он вернулся домой в свой 36-й день рождения. Две сотни людей хором поздравляли побратима:

Евгений Жук, который написал в плену стихотворение об Украине, поделился своей поэзией:

"Что не губит нас, делает лишь сильнее. Твои герои встанут - гораздо больше. Все мы хотим, чтобы закончилась война. Это наша цель, цель одна".

В автобусах традиционно первым звучит Гимн Украины, а уже потом - песни, которые так хотелось спеть в неволе. Кто-то затягивает "Хрещатик": "Бо хрещений батько мій, то Хрещатик, то Хрещатик!".

Теперь у каждого из них начинается новая жизнь - дома, в Украине.

