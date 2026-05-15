"Мамочка, я дома!": как Украина встречала освобожденных из плена воинов - щемящие видео и фото
Большой обмен пленными на Черниговщине: 209 украинцев вернулись домой.
Две сотни защитников, а также четверо гражданских уже дома. Самая старшая освобожденная - женщина 1940-го года рождения, самому молодому защитнику - 21.
Корреспондент ТСН Наталья Нагорная была среди тех, кто встречал наших прямо на границе на Черниговщине.
Встреча освобожденных из плена украинцев
Четыре автобуса с освобожденными из плена заезжают тихо - без клаксонов. Но в окнах столько радости, что она ощущается физически. Из плена возвращаются 205 украинских защитников: морпехи, десантники, пограничники. Большинство из них провели в застенках четыре года. Здесь встретились те, кто воевал вместе, и те, кто познакомился уже в плену.
В этот раз среди уволенных много офицеров - 54 человека, такого не было уже давно.
Богдан Охрименко, представитель Координационного штаба: "Сегодня домой возвращается 205 наших военнослужащих, и общее количество возвращенных на сегодня составляет 9253 человека".
Первые звонки военных домой
Только ступив на родную землю, ребята начинают звонить родным. Эти короткие фразы в трубку невозможно слушать без слез:
"Мамочка, я дома. Я очень сильно тебя люблю".
"Мама, жди, скоро буду дома".
"Я тебя люблю, целую доченька!".
"Ма, да ничего, все, не переживай, ма, все будет хорошо. Все, теперь все будет по-другому, ма".
"Солнышко, не переживай, я дома".
"Я люблю тебя. Я тебя люблю. Перезвони маме, скажи, что все в порядке. Подготовь ее".
Защитники обнимают журналистов просто потому, что мы - украинцы, а они - наконец-то вернулись.
Яблоки со вкусом меда
В толпе Наталья Нагорная находит старого знакомого - Александра Егорова. Мы знали его как пресофицера еще в 2020-м под Мариуполем. Он прошел Еленовку и этапы по всей России, вплоть до Удмуртии. В его руке - яблоко. Такой роскоши он не видел годами.
Александр Егоров: "Вместо тысячи слов - все будет Украина. Четыре года. Четыре года, один месяц и один день".
Свои драгоценные яблоки за собой носит едва ли не каждый.
День рождения на свободе
Для одного из защитников, Сергея, этот день стал двойным праздником - он вернулся домой в свой 36-й день рождения. Две сотни людей хором поздравляли побратима:
Евгений Жук, который написал в плену стихотворение об Украине, поделился своей поэзией:
"Что не губит нас, делает лишь сильнее. Твои герои встанут - гораздо больше. Все мы хотим, чтобы закончилась война. Это наша цель, цель одна".
В автобусах традиционно первым звучит Гимн Украины, а уже потом - песни, которые так хотелось спеть в неволе. Кто-то затягивает "Хрещатик": "Бо хрещений батько мій, то Хрещатик, то Хрещатик!".
Теперь у каждого из них начинается новая жизнь - дома, в Украине.
