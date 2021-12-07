Маму запорожского школьника возмутил урок физкультуры на улице во время мороза: мнения родителей разделились

Проводить занятия на свежем воздухе можно.

Мама школьника из Запорожья жалуется в соцсетях, что ее ребенок на уроке физкультуры ужасно замерз. Ведь занятия проходили на улице, когда было три градуса мороза. Детей о таком уроке раньше никто не предупреждал.

Мнения родителей разделились: одни считают, что это хорошо, потому что укрепляется иммунитет, другие рассказывают, как после таких уроков на улице дети слегка простудятся. Как правильно, согласно требованиям Минздрава, и что такие уроки думают врачи — в сюжете Сніданку з 1+1.

Учитель физической культуры с 27-летним стажем работы Андрей Томчак охотно проводит уроки физкультуры на улице: "По стандартам, которые мы имеем право проводить уроки физкультуры на свежем воздухе при условии, что есть желание у детей, нет возражений администрации и, исходя из тех норм, которые сейчас с COVID-19".

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По словам учителя, дети обожают уроки на улице – даже при минусовой температуре. "Движение обязательно. Мы придумывали разные игры, эстафеты, быстро бегали", — говорит учитель.

Главное условие, чтобы родители и дети были предупреждены заранее. Кроме того, тепло одеты, а выходили на улицу по собственному желанию. Учитель постоянно контролирует, чтобы дети не замерзли. Если такое и случается, то заходят греться в школу. По его словам, жалоб от родителей не было.

Впрочем, педиатр Анна Горбань предостерегает: физкультура на улице при минусовой температуре хоть и закаляет, но не всех. поэтому к таким урокам должен быть индивидуальный подход. "Один ребенок переболел только. Он может заниматься физкультурой, но его переохлаждение и не будет помогать выздоравливать, а наоборот может сделать хуже. Другой ребенок нуждается, а потому и в -20 было бы хорошо заниматься физической культурой", — пояснила специалистка.

Согласно требованиям Государственных санитарных правил и норм, действовавших в Украине до 2020 года, проводить уроки физкультуры можно было даже при -15. Впрочем, это зависит от возраста ребенка, влажности воздуха и скорости ветра. В новом Санитарном регламенте, который утвердили в прошлом году, допустимая температура воздуха для занятий физкультурой на улице не указана.

"Сніданок" направил запросы в Минздрав и Министерство образования. Однако ответа мы так и не получили. Поэтому проводить уроки на морозе – выбор школы, родителей и учащихся. Главное – все должно быть по собственному желанию.