"Мамулечка, дай слово, что я не умру": в Кировоградской области спасают 10-летнего обгоревшего мальчика

Ребенок хотел показать, как случайно загорелся дядя, но не рассчитал силы огня.

В Кировоградской области 10-летний мальчик облил себя бензином и подожгся. Потушить его снегом и холодной водой пытались самые маленькие братики и сестренки, однако ребенок сильно обгорел. Медики говорят, что у мальчика поражено около 50 процентов кожи и прогнозов они не дают.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Реанимобилем обожженного мальчика доставляют в областную детскую больницу. Чтобы Иванка не чувствовал боли, его ввели в медикаментозный сон.

«Кричит: «Мамочка, я что я умру? — Нет, сынок, ты не умрешь! – Мамулечка, дай слово, что не умру…», – рассказывает мама разговор с сыном Виктория Лемко.

В тот день мать и отчим поехали к бабушке за картошкой, а в доме осталось четверо детей. Старший — десятилетний Иванко в мгновение ока облил себя бензином, который держали для разжигания грубы и поджегся. Меньшие братья и сестра бросились гасить пламя снегом и водой.

Обожженный ребенок в состоянии шока побежал искать родителей. От своей хаты до бабушкиной где-то километр. Иванка бежал по улице и кричал. Бабушка до сих пор не может оправиться от увиденного.

«Мы быстро ему полотенца в воду, смочили холодной водой простыню, перемотали сверху одеялом и сразу вызвали скорую. Спасти меня, говорит, я жить хочу…», — рассказывает бабушка Ивана.

Прежде чем потерять сознание Ваня успел рассказать, зачем поджегся. Он видел, как случайно загорелась одежда на дяде и воспроизвел увиденное. «Приехал зять и разжигал в плите, взял баночку бензина и разжигал. Оно разорвалось и на того зятя. Оно начало гореть и он сбросил одежду. А он (Иван – ред.) говорит, что я вам сейчас покажу, как Вовка горел. Вот хотел показать малышам», — дополняет бабушка.

Иван – один из семи детей в семье. Мама и отчим трудолюбивые и не пьют, но должны много работать за копейки, а дети в это время балуются, — рассказывает староста села. «Детки не совсем послушны, поступали жалобы, что они немного озорствуют, капризничают. Проводились беседы, а теперь, к сожалению, произошло такое», — говорит староста Виктория Чемерук.

Сейчас всем миром собирают деньги на спасение жизни маленького озорника. Медики пока сдержаны в прогнозах, но, вероятно, ребенку понадобится еще не одна операция и длительная реабилитация.

«С ожогами 50% тела, 10% глубоких поражений. Ребенок в тяжелом состоянии. С течением ожоговой болезни. Травма очень тяжела с угрозой для жизни. Прогнозов в таком состоянии никто не делает», – говорят медики.

Между тем правоохранители забрали с места происшествия банку с бензином и обгоревшую одежду. Возбуждать ли уголовное производство еще решают.

Семья просит помощи в поисках доноров крови, а также финансовой помощи на лечение. Всю информацию и реквизиты можно найти по ссылке – https://www.facebook.com/groups/604138067362947