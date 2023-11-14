"Мамуля" снова бегает: в Украине протезировали ослицу, которая потеряла конечность из-за войны

В Украине протезировали ослицу, которая из-за осколочного ранения потеряла часть конечности. Окровавленное животное из зоны боевых действий на Днепропетровщину вывезли военные.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Военные вывезли раненое животное

Ужасную и окровавленную ослицу из зоны боевых действий военные вывезли в марте. В Северском под обстрелами она потеряла малыша и часть конечности.

Поселили ее в реабилитационном центре для животных на Днепропетровщине. Осликов она держится в стороне, однако - почувствовала тягу к лошадям. Прозвище "Мамуля", которое ей дали военные, ослица подтвердила уже здесь.

Осличка "Мамочка"

"Материнский инстинкт! Как корабль назовешь, так он и поплывет. У нас родила весной кобыла и она постоянно за этим жеребенком. И после этого она начала с ними выходить на пастбище", - говорит Наталья Козак, ветеринарный врач.

В реабилитационном центре животное понемногу успокоилось и научилось заново доверять людям, однако раненая конечность трудно заживала.

Неравнодушные за границей помогли ослу

Трогательную историю "Мамули" узнали неравнодушные за границей. И решили за свой счет помочь пострадавшему животному. С ее ноги в Украине сняли слепок. Его отправили в Австралию и там по индивидуальным меркам сделали протез, отправили его заказчикам в Соединенные Штаты, а оттуда он попал к животному.

Внутри есть мягкий сапог, чтобы животному не было больно наступать. Внешний дизайн – цветной. Еще и украшенный как шиной от горного велосипеда, чтобы даже по льду могла бегать.

Протез "Мамули"

Ее попечители благодарны сотням приложившихся людей, чтобы животное выжило. "Мамуля" снова мчится на прогулку — как конь. С начала полномасштабного вторжения только в этом центре спасли более полутора тысяч животных, вывезенных из-под обстрелов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Протез для раненой ослицы везли из Австралии через США!

Напомним, кошка, которую хозяева покинули на востоке Украины, скончалась на их кровати.

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