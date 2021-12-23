Мамы 8 лет не знают о судьбе детей: в Украине до сих пор не могут распознать около полутора сотен погибших бойцов

Мамы 8 лет не знают о судьбе детей: в Украине до сих пор не могут распознать около полутора сотен погибших бойцов

На кладбище, где хоронят неузнанных бойцов, покоятся в основном те, кто попал в кровавую мясорубку в Иловайске и Дебальцево. Поисковые группы вывозили тела грузовиками — так много было погибших.

Сегодня, 23 декабря, возле Офиса президента собрались родные украинских защитников, которых до сих пор считают пропавшими без вести. В Украине — более сотни неузнанных бойцов, еще больше находятся в плену. И никто не может сказать родным об истинной судьбе их близких. Система распознавания тел по ДНК – несовершенна, говорят матери военных. Они часто отказываются их признавать, потому что слишком много разногласий.

Об этом идет речь 23 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Молчаливые изможденные женщины держат в руках плакаты. О судьбе своих детей мамы не могут узнать уже 9-й год. Рождество они встречают без всяких надежд.

На кладбище, где хоронят неузнанных бойцов, лежат в основном те, кто попал в кровавую мясорубку в Иловайске и Дебальцево. Поисковые группы вывозили тела грузовиками — так много было погибших.

Погребение тех, кого невозможно было узнать, происходило по меньшей мере в трех местах: Старобельске, Краснопольском и Кушугуме. Впоследствии вместо номеров здесь стали появляться фамилии.

Родные бойцов, которых считают пропавшими без вести 9-ый год, до сих пор не знают об их судьбе

Массовое захоронение неопознанных бойцов в Запорожье провели в 2014 году. Впоследствии родителям, сдавшим тесты ДНК, поступили сообщения — останки их детей удалось распознать с экспертизой. Многие решили не переносить могилы.

"Я вот только что сказала: Артем, ты хотел остаться там, где все твои? И вот так мы оставили там, где все его. И сюда теперь к нему приезжаем", — рассказывает Светлана Посудовская, мама погибшего бойца.

Но есть и другие примеры. И это настоящая трагедия для тех, кто до сих пор не может проститься со своими детьми. Ядвига Лозинская ищет сына с 2014 года. Как говорят его друзья, парень попал в плен при выходе из Иловайского котла.

"Они подтвердили — все ребята, что они были с моим сыном в плену. И в ГУР сказали, что мой сын жив, и был в списках на обмен", — говорит Ядвига.

Но маме пришли результаты анализа ДНК. Мол, ее сын похоронен здесь на военном кладбище в Запорожье. Женщина согласилась на эксгумацию.

"Достаем мешок, а там куча одежды — несколько размеров с шевронами 40-го батальона. При том, что мой сын служил в 93-й бригаде", — отмечает она.

Волонтеры договорились с благотворителями, чтобы те бесплатно передали Украине оборудование, которое позволяет точно распознавать остатки бойцов.

Но Минобороны сообщило, что эта помощь не нужна: "Проведение следственных действий не входит в компетенцию ВСУ. Считаем передачу оборудования для экспресс-анализа ДНК нецелесообразной".

В Офисе президента в очередной раз уверяют, что направят все усилия для помощи матерям. Впрочем, как быстро решится этот вопрос, неясно. По крайней мере, Новый год женщины снова будут встречать без сведений о своих детях. По состоянию на сегодняшний день до сих пор не могут распознать почти полторы сотни погибших.

Напомним, что Россия стянула к границам с Украиной почти 52 батальонно-тактических группы.

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