Мамы-журналистки ТСН подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году: цены впечатляют

ТСН в этом году собирает в школу сразу несколько первоклассников. Их мамы — журналистки ТСН — прошлись по магазинам и рынкам и посчитали, во сколько все обойдется.

Почти 300 тысяч первоклассников впервые собираются в школу. Насколько выросли цены и сколько стоит теперь собрать ребенка в первый класс — говорится в сюжете ТСН.

Трое из первоклассников – дети журналистов ТСН. Сын журналистки ТСН Светланы Березовской — Захар, сын супругов журналистов Инны Боднар и Игоря Бондаренко — Тимофей и сын корреспондентки из Луцка Татьяны Хомич — Платон. И именно они будут экспертами школьных закупок.

Корреспондентки из Луцка Татьяны Хомич с сыном Платоном / Фото: ТСН

Татьяна Хомич – мама с опытом. Трое ее сыновей уже ходят в школу. В этом году идет четвертый и самый молодой Платон, и в качестве первоклассника ему покупают все новое.

В то же время немало Платона достанется по наследству от старших братьев с предыдущих лет. Но, несмотря на это, сумма чека только одних канцелярских товаров Татьяну удивила — это почти 1500 тысяч гривен.

Первоклассник Платон примеряет новую одежду для братьев / Фото: ТСН

Уже дома Платон примеряет вышиванку и пиджак. Наряды оценили и будущий первоклассник, и его старшие братья: "Платон, все девочки и друзья — твои, ты самый модный в классе".

Сын журналистки Инны Боднак — Тимофей / Фото: ТСН

А это Тимофей Бондаренко – у него новый рюкзак и вышиванка от старшего брата. У Инны Боднар это уже второй школьник, так что опытная мама немало вещей для школы купила заранее.

"Мы купили штаны — спортивные штаны, — двое брюк, вышиванка", — рассказывает мама первоклассника.

Сын журналистки ТСН Светланы Березовской — Захар / Фото: ТСН

Это сын Светланы Березовской – Захар. Он в поисках новой вышиванки в школу.

На школьной ярмарке одежда для школьника есть на разный кошелек. Однако, как говорят продавцы, здесь разбирают прежде всего патриотическую одежду. Так, вышиванок размера школьников, несмотря на более высокую цену, уже почти не осталось.

По родительским подсчетам, самая дорогая статья расходов для учащихся – это одежда и обувь. Стандартный набор одежды школьника стартует от 2500 гривен.

Сколько стоит собрать в школу мальчика / Фото: ТСН

Сколько стоит собрать в школу девочку / Фото: ТСН

Для мальчика только на обувь нужно от 600 грн. Девочкам платье, обувь и жакет обойдется более чем в 1,5 тысячи гривен. Родители и продавцы признают, что в этом году все подорожало.

"В прошлом году тетради, которые сейчас по 15 -19 грн, были по 8-10 грн. Это в два раза подорожали, несмотря на то, что эти тетради — украинского производства. Но бумага подорожала, краска, полиграфия", — говорит продавец канцелярии.

Первоклассница Кира с мамой / Фото: ТСН

На школьной ярмарке собиралась в школу и шестилетняя киевлянка Кира с мамой. Они искали спортивный костюм и рюкзак.

Мама Киры посчитала, что все в 1 класс обошлось в 7 тысяч гривен. И это учитывая, что многие вещи им подарили.

Сколько стоит собрать в школу первоклассника / Фото: ТСН

"Рюкзак стоит 3 тысячи гривен и пенал 300-400 грн. Так человеку нужно 2-3 месяца работать, чтобы одеть ребенка в 1 класс", — говорит мама Киры.

Подсчеты мамы первоклассницы совпадают с подсчетами ТСН. Канцелярия, ранец, одежда и спортивная форма — в целом родителям школьников осенью 2023 года нужно минимум 7 тысяч гривен на одного ученика.

Однако варианты сэкономить тоже есть. В частности, в последние дни августа начинаются скидки и распродажи. Продавцы говорят, что еще можно найти дешевые предложения даже за 200 гривен за костюм первоклассника.

Что касается вкусов, то последние два года особым спросом пользуется все в сине-желтых красках. Продавцы говорят, что патриотическую канцелярию разбирают обычно в первую очередь.

Сколько стоит собрать первоклассника в 2023 году

Напомним, ранее ТСН.ua также подсчитали, сколько стоит приобрести всю необходимую одежду и школьные принадлежности для первоклассника.

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