Марафон юмористических премьер: в "Вечернем квартале" будет больше сатиры, номеров "из жизни" и звездных гостей

Марафон юмористических премьер: в "Вечернем квартале" будет больше сатиры, номеров "из жизни" и звездных гостей

"Кварталовцы" убеждают – новый юмористический сезон – удивит.

Марафон юмористических премьер начинается сегодня на "1+1". В "Вечернем квартале" теперь обещают еще больше сатиры, номеров из жизни и звездных гостей.

О том, чем еще будут удивлять в новом юмористическом сезоне – 13 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Кварталовцы" убеждают – новый юмористический сезон – удивит: будет больше политики и больше звезд.

"Будет больше политических номеров, потому что мы без них не обходимся. Мы не можем без гостей, потому что зрителей надо удивлять и, я честно скажу — они у нас балованные, но нам удается", — говорит художественный руководитель "95-го квартала" Евгений Кошевой.

На "1+1" начинается марафон юмористических премьер

Кроме того, просто на сцене “Квартала” простятся с футбольной карьерой Артема Милевского и будут шутить над Монатиком, "Ляписом 98", канадским рэпером К-Maro, Дорофеевой и автором хита "Гуси" Велбоем.

Кроме приглашенных гостей, есть и приглашенные актеры, которые будут показывать номера "из жизни". В двух выпусках играет Ирина Гатун из "Женского квартала".

А вот выступления Станислава Боклана зрители будут видеть теперь каждый выпуск.

Еще больше юмора в новом выпуске "Вечернего квартала" смотрите сегодня в 20.15. Сразу после не пропустите и премьеру "Женского квартала".

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