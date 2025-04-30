"Маргарита как будто чувствовала что-то": бабушка рассказала о 12-летней внучке, которую убил российский "Шахед"

Россияне убили 12-летнюю девочку / © ТСН

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В Днепропетровской области россияне убили 12-летнюю девочку. Накануне вражеский "Шахед" атаковал дом в поселке Губиниха, где жила семья с двумя детьми. Родители и младшая дочь получили ранения, а старшую — которую еще живой вытащили из-под завалов, не смогли спасти.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Из-за атаки российского беспилотника половина дома обрушилась в мгновение. Именно в той части дома и спала 12-летняя Маргаритка. Как рассказала бабушка девочки, туда после взрыва дрона упал электрический столб с улицы. Все, кто был в доме, оказались под обломками.

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Спасатели, примчавшие разбирать завалы, обнародовали кадры. На них видно, как ГСЧС вместе с местными достают ребенка из-под обломков его комнаты. Девочка была еще жива, умерла по дороге в больницу.

© ТСН

Мать вместе с младшей 6-летней дочерью в больнице. Папа от госпитализации отказался. Помочь семье на место атаки пришли родные, соседи и одноклассники погибшей девочки. Помогали разбирать обломки и искать под завалами уцелевшие вещи.

Мария вместе с двумя маленькими детьми работала на развалинах с утра. Как узнала о трагедии, говорит, не усидела дома.

«Девочка из этой семьи, ходит в школу с моим сынишкой, мы решили прийти помочь. Разбираем, перебираем вещи детей, мамины вещи и это все складываем», — говорит женщина.

Среди завалов нашли и картину с яркими цветами, которую недавно нарисовала погибшая Маргаритка.

Маргарита / © Facebook-страница "Их убила Россия"

«Она многого, и ее весь дом был обрисован был, это один тот, что его нашли и пела она очень красиво», — говорит бабушка девочки.

Однако в последнее время, рассказывает бабушка, внучка будто что-то чувствовала, была молчаливой и подавленной.

«Я в воскресенье ее видела, она сидела, мы проходили к ним, она молчала, как и рот воды набрала, как чувствовала. Собака вилы говорили. Два дня вил страшное», — говорит бабушка погибшей.

Бабушка Маргариты / © ТСН

Из-за атаки беспилотника двухэтажный дом полностью уничтожен. Он принял на себя основной удар. Досталось и окрестным домам.

29 и 30 апреля в громаде объявлены днем траура.

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