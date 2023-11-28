Марианна Буданова: что известно о жене главы ГУР Украины (фото)

Кто такая Марианна Буданова и что о ней известно.

Супругу главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Об этом стало известно 28 ноября.

Как пишут СМИ, Марианна Буданова находится в больнице – женщину госпитализировали, когда ее состояние здоровья стало ухудшаться. Жене руководителя ГУР диагностировали отравленіе тяжелыми металлами. Источники УП сообщили, что жену Кирилла Буданова, скорее всего, отравили через еду.

ТСН.ua собрал все, что известно о жене главы ГУР Украины Марианне Будановой.

Биография

Марианна Буданова родилась 3 августа 1993 в селе Ставище Киевской области. По образованию она психолог.

С 2015 по 2017 год Марианна занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале в Киеве. Известно, что в 2020 году жена Кирилла Буданова баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар".

В 2021 году была советницей Виталия Кличко по противодействию коррупции в сфере молодежной политики и спорта на общественных началах.

Жена Кирилла Буданова Марианна Буданова. ФОТО: ELLE UKRAINE

"Время моего назначения пришлось именно на прошлое лето (2021 — ред.), когда звучали первые сигналы, что возможно полномасштабное вторжение России. Конечно, никто не осознавал реальных масштабов, но подготовка шла. Я занималась внутренней организационной работой департамента, проверкой тендеров, подготовкой планов и аудита, разными коммуникационными мероприятиями. Но все это прервалось 24 февраля", — рассказала Марианна.

С начала полномасштабного вторжения России Марианна занималась волонтерской деятельностью.

"Мы вывозили по несколько автомобилей с котами, помогали с продуктами людям, которые кормили бойцов терробороны, передавали необходимые вещи для ВСУ. Запросов всегда очень много, и проблемы не иссякают… Как и многие украинцы сегодня, стараюсь делать то, что мне по силам", – рассказывает женщина в одном из интервью.

Марианна Буданова/Фото: ELLE.UA

Брак с Кириллом Будановым

Марианна – вторая жена Кирилла Буданова. Впервые он женился в 2009 году. Сколько длился первый брак Буданова – неизвестно, однако в 2013 году глава ГУР женился второй раз.

С будущим мужем она познакомилась перед началом Евромайдана в 2013 году.

Как рассказывал Кирилл Буданова, в 2023 году они с Марианной отпраздновали 10-летие брака.

Кирилл и Марианна Будановы/Фото: ELLE.UA

Кирилл Буданов также говорил, что после войны Марианна живет с ним в его рабочем кабинете.

"Моя жена живет со мной в кабинете, 24/7", – поделился он в интервью.

Сама Марианна рассказывала, что ни при каких обстоятельствах не согласилась бы выезжать за границу или хотя бы в западные области Украины.

"Вечером 23 февраля мужч сказал мне, что в 5:00 утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, и с тех пор мы находимся не дома. Уже вечером я наблюдала за подготовкой первых групп спецназовцев, которые должны были отправиться в Гостомель по выдачу оружия и амуниции. Все находились в ожидании", – рассказала она в интервью.

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