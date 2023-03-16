Маркетинг за пределом нравственности: как украинцы относятся к товарам с патриотической символикой

Как и почему пиарщики играют с войной и где граница между прославлением нашей страны и циничным заработком?

Зажигалку с изображением расстрелянного из-за слов "Слава Украине" военнослужащего Александра Мациевского продавец называет "прекрасным аксессуаром", с пользованием которым можно "получить удовольствие". Однако о каком удовольствии идет речь, когда на зажигалке изображение расстрелянного военного? Сеть просто разразилась возмущением: "Те, кто такое делают имеют человечность вообще?", "Зачем ютит туда погибшего? Да, он стал, как символ, как вдохновляющий для борьбы, но использовать его образ в маркетинговых целях, это некий максимальный цинизм".

И это далеко не первый случай маркетинговых игр с войной и горем, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

"Славноизвестная "Буча-комбуча", нашумевшие семена "Азовсталь", водка с известным изображением защитников острова Змеиный или мужское нижнее белье с украинским флагом, гербом и надписью "Слава ВСУ" или обувь с такой же украинской символикой. Интернет переполнен, как их украинская символика. продавцы, патриотическими товарами, а вот как украинцы относятся к подобным товарам и покупают ли их вообще.

Сергей уже не первый год продает в столице всевозможные сувениры. Говорит, за последний год выбор действительно увеличился в разы. Но он тщательно отбирает, какие именно возьмет на продажу. Мы показали ему зажигалку. Сергей сказал, что такой товар он не продавал бы: "Человек погиб. Это кощунство".

Такого же мнения и его коллега Алексей: "Я бы не продавал это ни в коем случае. Я не имею права зарабатывать на этом деньги". А вот Владимир, который покупал себе очередной сувенир, говорит, хоть и любую вещь с изображением погибшего военного не купил бы, а вот с гербом или флагом, например: "Плавки себе на лето взял бы". Это ведь, говорит, мотивирует людей на победу. И без разницы, где украинская символика изображена: "В ХХІ веке все допустимо".

Студентка же Александра, напротив, шокирована от показанной ей зажигалки: "Это ужасно, по моему мнению. Я бы никогда такое не купила и не отдала бы свои деньги на производство чего-то подобного. Это табу. Это ведь очень чувствительная тема. Я не знаю, как должны чувствовать родственники этого военного. И вообще очень многие пережили какие-то определенные негативные эмоции и просто так ставить это на какие-то рандомные товары, очень плохо".

Чем руководствуются маркетологи, придумывающие подобные псевдопатриотические идеи? Пиар-стратег Сергей Дидковский объясняет: "Что хочет человек, изображающий на зажигалке погибшего украинского воина? Он хочет просто привлечь внимание. Это спекуляция на базовых эмоциях человека, спекуляция на том, что это событие эмоционально очень значимо. Следовательно, они и не придумывают что-либо, а используют то, что большое количество людей видело и знает".

Это банальная эксплуатация боли, отчаяния и жалости людей, желания вызывать эмоции и обрести популярность даже на чьем-то горе. Сергей Дидковский отметил: "При этом им совершенно не важно, переживают ли родственники этого человека, какое отношение у определенной категории украинцев к такой зажигалке может быть. Кто-то купит и хорошо". А это жесткое и циничное нарушение всех этических норм, говорит эксперт по этикету Юлия Юдина: "Потому что это наша боль, наша трагедия. Это боль людей, которые рядом с нами. И есть конфету из коробки с надписью "Бахмут" или "Мариуполь "- не нравственно. Нужно это четко понимать".

А изображению погибшего военного не место ни на зажигалке, ни на любых других вещах. Однако герб или флаг можно применять или изображать, например, на сувенирной продукции. "Если это блокнот — почему бы и нет. Товары, которые касаются личного использования, белье или домашние тапочки — это не нравственно", — подчеркнула Юлия Юдина. Это унижает украинскую национальную символику.

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