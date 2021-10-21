Маркив, который впервые стал отцом, признался, что до сих пор не может оправиться от своего нового статуса

Во время родов Маркив был рядом, именно ему новорожденного положили на грудь.

Нацгвардеец Виталий Маркив впервые стал отцом. Сын родился с ростом 56 сантиметров и весом 4250 килограммов. О ребенке супруги мечтали еще с 2017 года.

Об этом 21 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

"Словами это передать невозможно", — делится он эмоциями от рождения первенца.

Новости Украины: в семье нацгвардийця Виталия Маркива родился сын - что говорит новоиспеченный отец

С любимой Дианой они познакомились во время Революции Достоинства в 2014. А дальше их отношения проверила война, потому что Виталий ушел добровольцем в АТО. И уже осенью они и поженились. О ребенке мечтали еще в 2017, когда решили поехать в отпуск в Италию и попутно навестить маму Виталия. Но там Маркива арестовали. Украинского нацгвардейца итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свобода за якобы причастность к гибели иностранного журналиста на Донбассе. В тюрьме Маркив провел три года. Но в конце концов его невиновность удалось доказать, и почти год назад украинец вернулся домой.

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