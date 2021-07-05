Марш ЛГБТ-сообщества в Грузии закончился массовым избиением журналистов

Не увидев на проспекте Руставели ни одного активиста — радикалы срывают злость на прессе.

Беспорядки в центре столицы и избиты журналисты — так в Грузии не состоялся первый в истории "Марш достоинства", который собиралась провести ЛГБТ-сообщество. Сначала против его проведения в Тбилиси высказался премьер-министр страны, затем — на площади Свободы собрались несколько тысяч его единомышленников. И не увидев ЛГБТ-активистов, вылили ярость на балконах, заборах и камерах.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

За несколько часов до запланированного "Марша достоинства" Площадь Свободы в центре Тбилиси заполняет толпа. Со сцены его разогревают призывами не допустить "иностранного позора" в Грузию. Очень быстро из радужных флагов злость переходит на европейские. Потому что Европа, по мнению агитаторов, пропагандирует все, чему в традиционной стране не место.

«Здесь не место флага ЕС! На главной площади Грузии должен стоять крест святой Нино», — уверяют протестующие.

Пока с балконов офиса Тбилиси-прайда срывают радужные флаги, а у парламента Грузии — европейский, грузинское МВД призывает ЛГБТ-активистов не выходить в центр города. Отменить «Марш достоинства» требует на камеры и премьер страны. В создании напряжения он обвиняет оппозицию, что ранее поддержала марш.

«Проведение анонсированного сегодня марша считаю нецелесообразным. Объясню почему. Эта акция содержит в себе угрозу гражданскому противостоянию. Как вам известно, для большинства населения проведения такой акции — неприемлемо. Поэтому я считаю, ей не место на проспекте Руставели», — отметил премьер.

Не увидев на проспекте Руставели ни одного активиста — радикалы срывают злость на прессе. С телеканала «Рустави-2» пострадали восемь сотрудников. Репортерам крушили камеры, бросали в них палками и бутылками. Грузинская служба американского «Радио Свобода» излагает фото забоев своей съемочной группы. Всего пострадало более двадцати человек, один из репортеров госпитализированы. Только тогда полиция начала вмешиваться и преимущественно для того, чтобы вывозить журналистов подальше от проспекта Руставели.

Новости мира: из-за беспорядков в Грузии не состоялся первый в истории "Марш достоинства"

То, что сейчас происходит в Грузии — объявление войны гражданскому обществу и демократическим ценностям, говорится в заявлении Тбилиси-прайда. Марш, который должен был стартовать в эти минуты, отменили, потому что на поддержку полиции, сказали, безтолку в таких условиях надеяться.

«Мы не можем выйти на улицы, заполнении настроенными на насилие людьми, которых поддерживает власть, Патриархия и пророссийские силы, не можем поставить под угрозу жизни людей», — заявят в сообществе.

Не дожидаясь пока сорванный прайд осудят в мире, министерство внутренних дел Грузии все же начало следствие по статьям насилие и незаконное препятствование профессиональной деятельности журналистов, а также — повреждение или уничтожение чужого имущества.

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